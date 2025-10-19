El sorteo del Powerball celebrado ayer, sábado, dejó un premio de $150,000 para un afortunado en Puerto Rico.

Así lo revela la plataforma de esa lotería, que además indica que los números ganadores del sorteo fueron el: 3, 11, 27, 40 y 58 , con el bolo rojo de 10.

Al momento, se desconoce en qué pueblo y negocio se vendió el boleto ganador.

Además de ese premio de $150,000; se reportaron más de una decena de premios de $300.

Powerball deja premio de $150,000 en Puerto Rico ( Fotocaptura )

Ningún boleto acertó los seis números del sorteodel sábado, por lo que el premio mayor del Powerball continúa acumulándose y ahoraasciende a $290 millones.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.