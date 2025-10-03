En el estado de Virginia, una mujer consultó a la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT sobre los números que podrían salir en la lotería y, utilizando la combinación que le otorgó el chatbot, consiguió un premio de $150,000.

A medida que la inteligencia artificial avanza, personas en diferentes rincones de todo el planeta utilizan las herramientas para diferentes propósitos.

Así fue que en un reciente sorteo de Powerball, que se desarrolló el pasado 8 de septiembre, Carrie Edwards, una viuda y abuela que reside en la pequeña ciudad de Midlothian, se apoyó en la IA para seleccionar los números para la lotería.

En una conversación con ChatGPT, la mujer, que había decidido jugar en línea por primera vez, le preguntó si podía sugerirle algunos números, según informó Newsweek citando un comunicado de Virginia Lottery.

Al principio, la herramienta de IA le advirtió que “todo depende de la suerte”, y ante la insistencia, le ofreció algunas combinaciones posibles que Edwards utilizó con pocas esperanzas.

Los números ganadores de ChatGPT

Mientras estaba en una reunión de trabajo unos días más tarde, la mujer recibió una notificación que decía “Por favor, cobra tu premio de lotería”, lo que pensó que se trataba de una estafa. No obstante, cuando regresó a su hogar e ingresó a su cuenta, se percató de que había acertado cuatro de los cinco primeros números más el Powerball utilizando la combinación sugerida por ChatGPT.

El premio de $50,000, que consiguió triplicar a $150,000 utilizando previamente la función de Power Play, llegó como un halo divino a su vida. El martes pasado, Edwards cobró el premio y reveló que donó el dinero a tres causas distintas: la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD, por sus siglas en inglés), Shalom Farms y la Sociedad de Ayuda de la Armada y el Cuerpo de Marines.