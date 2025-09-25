El jugador de Powerball que ganó la mitad del premio mayor de $1,800 millones en Missouri el pasado 6 de septiembre, reclamó su fortuna y compartió cómo planea disfrutarla, informó la lotería en un comunicado de prensa.

El hombre, cuya identidad no fue divulgada, optó por recibir un pago único de $410.3 millones antes de impuestos.

“Voy a dedicarme a mí mismo durante un año”, comentó el ganador, añadiendo que espera pasar más tiempo con su esposa, quien también reducirá su carga laboral tras el premio.

“Soy más bien hogareño. El día perfecto para mí es quedarme en casa haciendo lo que me gusta: relajarme”, dijo, antes de volver a hablar de su esposa.

PUBLICIDAD

“Ella me va a sacar de la ciudad ahora”, bromeó entre risas.

12 Fotos Este sábado se sorteará uno de los mayores.

Al reclamar su premio en la sede de la Lotería de Missouri en Jefferson City, reconoció que todavía le cuesta asimilar un premio tan grande.

“Soy millonario, multimillonario, y anoche estaba lavando ropa”, compartió incrédulo.

“Es el mejor problema que he tenido en mi vida”, añadió, recordando las noches de insomnio entre el momento en que descubrió que su boleto era ganador y el día que viajó a Jefferson City.

El boleto que le dio la millonaria ganancia fue comprado en una gasolinera QuikTrip, ubicada en St. Louis, y fue uno de los dos boletos a nivel nacional que acertaron los seis números sorteados el 6 de septiembre.

Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el número Powerball 17.

El otro boleto ganador se vendió en una tienda de conveniencia con gasolinera en Fredericksburg, Texas.

El ganador de la Lotería de Texas aún no se ha presentado para reclamar el premio. Tiene un plazo de 180 días desde la fecha del sorteo para hacerlo.