El Powerball volvió a crecer y ahora el premio mayor (jackpot) para el sorteo de este sábado alcanzó los $1,800 millones, con un valor en efectivo estimado de $826.4 millones antes de impuestos.

Se trata del segundo premio más grande en la historia de las loterías en Estados Unidos, solo detrás del récord mundial de $2,040 millones que se ganó en California en noviembre de 2022.

El ganador podrá escoger entre recibir los $1,800 millones en anualidades durante 30 años (con un pago inmediato y luego aumentos de 5% cada año) o un solo pago en efectivo de $826.4 millones.

El premio no ha caído desde el pasado 31 de mayo, y en ese tiempo ya se han entregado más de 100 boletos ganadores de $1 millón o más.

El sorteo se llevará a cabo mañana, sábado, a las 10:59 p.m. en Tallahassee, Florida.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.