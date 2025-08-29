Los boricuas han apostado a su suerte en esta semana, cuando el juego electrónico del Powerball acumula premios multimillonarios.

La acogida que se ha tenido es tal que en el sorteo del pasado miércoles, cuando el pote estaba en $850 millones, se registraron 1,217,740 jugadas, con ventas que alcanzaron los $1.7 millones. Además, se registraron 33,321 ganadores de premios menores en la Isla, con más de $463,000 a pagarse, informó la secretaria auxiliar del Negociado de Loterías de Puerto Rico, ente adscrito al Departamento de Hacienda, Heidi Hernández Olivo.

Comentó que estos ganadores son en su mayoría personas que prefieren realizar sus jugadas con Power Play y Double Play.

“Cada jugada realizada no solo representa una oportunidad de ganar, sino que también permitió, solo en el pasado año fiscal, una aportación de sobre $197 millones a programas esenciales de nuestra Isla, como el deporte, la educación universitaria, la salud y proyectos de desarrollo comunitario y los gobiernos municipales”, indicó Hernández Olivo en comunicado de prensa.

De inmediato, recalcó que para el sorteo de mañana, sábado, el premio será de $1,000 millones.

Aunque esta es una alta cifra, el récord se fijó en noviembre de 2022 cuando el pote ganado fue de $2,040 millones. El ganador fue de California.

“Estamos ante un premio sumamente alto, que capta la atención de los jugadores, genera mucho entusiasmo y provoca que miles de personas salgan a jugar. Invitamos a todos a adquirir sus boletos con tiempo, ya que las ventas se cierran mañana, sábado, a las 8:45 p.m.”, recomendó Hernández Olivo.

Si en el sorteo del sábado hay algún ganador boricua, el afortunado podrá optar por recibir su premio en un solo pago de aproximadamente $453.1 millones (sujeto a impuestos). En cambio, si selecciona el pago en anualidades, recibirá un pago inicial de alrededor de $15 millones, seguido de 29 pagos anuales (menos impuestos), que aumentan en un 5% cada año, hasta alcanzar la cifra de $1,000 millones.

Por otro lado, la funcionaria explicó que todo boleto premiado por menos de $1,200 puede ser cobrado en los más de 2,400 agentes vendedores autorizados por la Lotería Electrónica.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m., hora central.