La Loteria Electrónica de Puerto Rico reveló los pueblos donde cayeron dos buenos premios del Powerball correspondientes al sorteo del pasado sábado 20 de septiembre.

Uno de ellos fue de $100 mil y el otro de $50 mil.

El más grande cayó en un supermercado en Manatí, publicó la Lotería Electrónica en las redes sociales.

“¡Se llevaron $100,000 en Manatí! Un jugador afortunado se pegó con un premio secundario de Powerball luego de realizar su jugada manual en el Supermercado Econo de Manatí. ¡Felicidades al ganador!“, lee la publicación.

Mientras, que el segundo premio de $50 mil cayó también en un supermercado, pero en el pueblo de Ponce.

“¡Se llevaron $50,000 en Ponce! Un jugador afortunado se pegó con un premio secundario de Powerball luego de realizar su jugada en Plaza Tú Supermercado en Coto Laurel Ponce. ¡Felicidades al ganador!“, se lee en el escrito.

Según el portal del Powerball, los números ganadores del mencionado sorteo fueron el 15, 29, 64, 66, 67, con el bolo rojo del 4.

Además de estos dos premios de $50,000 y $100,000, se reportaron más de una decena de premios de $200.

Ningún boleto acertó los seis números del sorteo del sábado, ni del miércoles por lo que el premio mayor del Powerball continúa acumulándose y ahora asciende a $145 millones.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería se puede jugar en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.