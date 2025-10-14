Una familia de Fredericksburg, Texas, se llevó la mitad del enorme premio de $1,800 millones del Powerball, correspondiente al sorteo del 6 de septiembre, convirtiéndose en la mayor suma pagada a un solo jugador en la historia de la Lotería de Texas.

La otra mitad del premio fue reclamada por un boleto ganador vendido en Missouri.

La familia eligió la opción de pago en efectivo, recibiendo $410,324,470.28 antes de impuestos, según informó la Lotería de Texas en un comunicado.

El boleto fue vendido en la estación de gasolina Big’s 103, ubicada en U.S. Highway 290, y acertó todos los números del sorteo: 11-23-44-61-62 y Powerball 17. Por vender el boleto ganador, el establecimiento recibió un bono de $250,000.

Según un representante del Seven Bridges Revocable Trust, el fideicomiso de la familia ganadora, los números del boleto fueron seleccionados con significado personal, aunque admitieron que uno de ellos no coincidió exactamente con lo que habían planeado.

La mañana después del sorteo, mientras se dirigían a la iglesia, verificaron el boleto y confirmaron que habían ganado el jackpot.

“Somos auténticos texanos y creemos en la familia, la fe y las bendiciones que vienen de ambas. Este es un momento de gratitud que planeamos disfrutar y compartir con quienes son especiales para nosotros y que sirven a nuestra comunidad. Pedimos privacidad mientras disfrutamos de nuestras vidas juntos como familia. Dios bendiga a Texas”, expresó la familia a través de sus representantes legales.