Un boleto vendido en Puerto Rico resultó ganador de un premio de $2 millones en el sorteo del Powerball celebrado el lunes, según los resultados publicados en la página cibernética de la lotería estadounidense.

El boleto acertó cinco de los números de la combinación ganadora y participó en la modalidad Power Play, que permitió multiplicar el premio correspondiente.

El premio de $2 millones fue el mayor entregado en el pasado sorteo, ya que ningún jugador acertó los seis números necesarios para llevarse el pote mayor, que ascendía a $349 millones.

Los números ganadores fueron 17, 21, 29, 42 y 49, mientras que el número del Powerball rojo fue el 18.

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Al nadie acertar la combinación ganadora, el premio mayor ascendió a $409 millones para el sorteo de este miércoles.

Además del boleto millonario, otros jugadores en Puerto Rico obtuvieron premios en el mismo sorteo. Cuatro boletos se llevaron $300 bajo la modalidad Power Play.

También hubo premios adicionales en la opción Double Play, en la que dos boletos vendidos en Puerto Rico resultaron ganadores de $500 cada uno.

En Double Play, la combinación ganadora fue 11, 20, 26, 43 y 46, con el bolo rojo 18.

Otros boletos vendidos en Illinois, Carolina del Norte y Nueva York se llevaron premios de $1 millón.

Tan reciente como el pasado sábado, un jugador de Powerball en Puerto Rico resultó ganador de un premio de $150,000

Los números ganadores del sorteo del sábado en la noche fueron 14, 40, 52, 55 y 57, mientras que el bolo rojo fue el 24.

Además del boleto ganador de $150,000, en Puerto Rico se registraron más de una docena de premios de $300.

Estos premios se suman a dos de $50,000 que la semana pasada se vendieron en los pueblos de San Juan y Camuy.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido