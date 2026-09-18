Millones de clientes de Amazon que anteriormente no cualificaban para recibir dinero como parte del acuerdo alcanzado por las prácticas de inscripción y cancelación de Amazon Prime ahora podrán beneficiarse del programa de reembolsos.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) anunció una modificación al acuerdo alcanzado con Amazon que amplía el grupo de consumidores elegibles y eleva de $51 a $200 el máximo que un cliente puede recibir en total.

La decisión fue aprobada esta semana por un tribunal federal y permitirá que Amazon comience a enviar pagos automáticos a nuevos grupos de consumidores a partir del 1 de octubre de 2026. Los nuevos beneficiarios no tendrán que presentar una reclamación, llenar formularios ni responder a una notificación para recibir el dinero.

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¿Quiénes podrán recibir el dinero?

Bajo la orden revisada, podrán cualificar los clientes de Amazon Prime en Estados Unidos que cumplan con determinados requisitos.

En términos generales, deben haberse inscrito en Amazon Prime mediante uno de los procesos de inscripción cuestionados por la FTC, o haber intentado cancelar su suscripción mediante el proceso de cancelación en internet y no haber podido hacerlo, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

Además, bajo la nueva orden, deben haber utilizado 20 beneficios de Prime o menos durante cualquier período de 12 meses después de haberse inscrito en el servicio.

Esto incluye beneficios como los servicios de envío de Prime y productos como Prime Music o Prime Video que se ofrecen sin costo adicional a los suscriptores.

La modificación es importante porque anteriormente el programa excluía a consumidores que habían utilizado más beneficios de Prime.

Millones de clientes adicionales entrarán al programa

Uno de los principales cambios es que Amazon ahora comenzará a pagar automáticamente a consumidores que utilizaron entre 11 y 20 beneficios de Prime durante un período de 12 meses.

Estos clientes no estaban incluidos en las primeras fases de distribución del dinero y ahora pasarán a ser elegibles para recibir un reembolso.

La FTC describió este grupo como millones de consumidores adicionales. Los pagos para este grupo comenzarán el 1 de octubre de 2026.

La agencia no establece en su anuncio una cifra exacta de cuántas personas componen este nuevo grupo. Sin embargo, el acuerdo original estimó que aproximadamente 35 millones de consumidores fueron afectados por las prácticas de inscripción no deseada o cancelación de Prime cuestionadas por la FTC.

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Por lo tanto, la nueva orden no crea un beneficio para un pequeño grupo de clientes, sino que amplía el programa para alcanzar a millones de personas que anteriormente no estaban incluidas en las primeras rondas de pagos.

¿Cuánto dinero puede recibir cada cliente?

El acuerdo original establecía un máximo de $51 por consumidor.

Con la nueva orden, el límite total aumenta a $200.

Los consumidores que sean elegibles recibirán un reembolso relacionado con las cuotas que pagaron por su suscripción a Amazon Prime, sujeto a las reglas del acuerdo.

Además, los clientes que ya recibieron un pago podrán recibir posteriormente hasta $149 adicionales, lo que elevaría su compensación total hasta un máximo de $200.

Esta ronda adicional dependerá de cuánto dinero del fondo haya sido efectivamente aceptado por los consumidores.

La orden establece que, si para febrero de 2027 los pagos aceptados no alcanzan el umbral requerido, Amazon comenzará una ronda adicional de pagos. Estos pagos suplementarios comenzarían a enviarse a partir de abril de 2027.

Ya se han distribuido más de $845 millones

El programa de reembolsos forma parte del histórico acuerdo de $2,500 millones alcanzado entre la FTC y Amazon en septiembre de 2025.

De esa cantidad, $1,500 millones están destinados a compensar a los consumidores afectados, mientras que otros $1,000 millones corresponden a una sanción civil.

Hasta septiembre de 2026, Amazon había emitido más de $845 millones en reembolsos a consumidores.

Documentos presentados ante el tribunal muestran que, al 9 de septiembre de 2026, se habían emitido aproximadamente $845.2 millones en pagos, aunque una cantidad considerable todavía no había sido aceptada por los consumidores.

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La modificación de la orden busca acelerar la distribución del dinero restante y evitar que los fondos destinados a los consumidores permanezcan sin distribuir.

¿Por qué Amazon está pagando este dinero?

El dinero surge de una demanda de la FTC contra Amazon por sus prácticas relacionadas con Amazon Prime.

Según la agencia federal, Amazon inscribió a decenas de millones de consumidores en Prime sin su conocimiento o consentimiento y utilizó mecanismos que dificultaban la cancelación de las suscripciones.

La FTC alegó que Amazon utilizaba procesos de inscripción que podían inducir a los consumidores a aceptar Prime sin comprender completamente que estaban contratando una suscripción y que, posteriormente, la compañía hacía difícil encontrar o completar el proceso para cancelar el servicio.

El caso también cuestionó el diseño de las pantallas y procesos utilizados para la inscripción y cancelación de Prime.

Amazon llegó a un acuerdo con la FTC en 2025 y aceptó pagar $2,500 millones para resolver las alegaciones. Además del dinero destinado a los consumidores, la empresa quedó obligada a realizar cambios en la manera en que presenta y administra las inscripciones y cancelaciones de Prime.

Entre otros cambios, el acuerdo exige que Amazon proporcione información clara sobre aspectos como el costo de Prime, la frecuencia de los cargos, la renovación automática y los procedimientos para cancelar la suscripción.

Los pagos serán automáticos

Una de las novedades más importantes de la orden revisada es que los consumidores elegibles no tendrán que solicitar el dinero.

Amazon identificará a los clientes que cumplen con los criterios utilizando sus propios registros y enviará los pagos automáticamente.

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El dinero podrá llegar mediante PayPal, Venmo o cheque enviado por correo.

La FTC señala que los consumidores elegibles no tendrán que pagar ninguna cantidad para recibir el reembolso ni proporcionar dinero a terceros.

La agencia también advirtió que no está contactando directamente a consumidores para ofrecerles estos reembolsos. Cualquier persona que solicite dinero a cambio de gestionar o garantizar un pago de Amazon debe ser considerada sospechosa de fraude.

Los consumidores elegibles deberán recibir sus pagos a más tardar en abril de 2027, según la información publicada por la FTC.

En otras palabras, la modificación del acuerdo amplía considerablemente el alcance del programa: consumidores que anteriormente no podían recibir dinero ahora podrán entrar automáticamente al proceso, mientras que quienes ya recibieron un pago podrían recibir hasta $149 adicionales, para alcanzar un máximo acumulado de $200.