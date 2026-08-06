Si eres de los que gustan de sándwiches bien aplastaditos, mallorcas y café… sigue leyendo.

Subway anunció su nueva incorporación en el menú: Aplasta’os, mallorcas y Café Crema, una propuesta que busca satisfacer más el paladar y tradiciones culinarias de los consumidores puertorriqueños.

La iniciativa, anunció la cadena, forma parte de la estrategia “para continuar apoyando a los comerciantes y productores locales mediante la incorporación de productos elaborados en Puerto Rico, ampliando así una oferta que resalta el sabor puertorriqueño y brinda nuevas experiencias que combinan calidad, sabor y la personalización que distingue a la marca”.

Esta visión cobra vida a través de alianzas estratégicas con empresas como Cidrines y Puerto Rico Coffee Roasters.

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“En Subway, continuamos buscando maneras de acercarnos a nuestros consumidores a través de propuestas que reflejen los sabores y tradiciones de Puerto Rico. Con estas innovaciones, seguimos ampliando nuestro menú con opciones que celebran la cultura gastronómica local y ofrecen nuevas y mejores experiencias para nuestros clientes”, comentó Yoelis Rosario-Chaves, directora regional de Mercadeo para Latinoamérica y el Caribe de Subway.

¿De qué se trata?

Para celebrar la llegada de esta nueva propuesta, Subway ofrecerá una promoción especial que incluye un Aplasta’os de 6 pulgadas para escoger entre los clásicos de Pollo, Jamón y Pavo, Steak and Cheese, Italian B.M.T., Italianissimo, Pavo y Veggie Party; una bebida de 16 onzas y un side por $5.99.

Los Aplasta’os son una nueva forma de preparar sus subs clásicos utilizando tecnología de prensado de última generación instalada en todos los restaurantes.

“A diferencia de las planchas tradicionales que solo calientan la superficie del pan, los nuevos hornos permiten que todo el sándwich alcance una temperatura ideal de manera uniforme, incluyendo los ingredientes en su interior, para ofrecer una experiencia caliente de principio a fin”, se informó.

Los Aplasta’os, que podrán prepararse con el pan sobao de Cidrines, estarán disponibles junto con los subs clásicos de Subway y se prepararán con repollo como ingrediente distintivo.

Mallorcas: un clásico local en el menú

Asimismo, la marca incorpora a su menú las mallorcas, uno de los productos más representativos del desayuno puertorriqueño.

Elaboradas con pan mallorca de Cidrines y servidas con azúcar de confitería, las nuevas recetas estarán disponibles en cuatro variedades:

Jamón y queso de papa

Pavo y queso de papa

Huevo, jamón y queso de papa*

Huevo, pavo y queso de papa*

* Disponibles únicamente durante el desayuno hasta las 11:00 a.m.

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Tendrás cuatro opciones de mallorca. ( Suministrada )

Como parte de esta innovación, Subway también incorpora el queso de papa a su oferta, permitiendo que los consumidores lo añadan a cualquiera de sus subs favoritos.

Guillermo Cidre, gerente general de Cidrines, por su parte, expresó que “esta colaboración continúa fortaleciendo la relación entre ambas marcas y reafirma nuestro compromiso de llevar productos de calidad y tradición puertorriqueña a más consumidores locales. Nos entusiasma ver cómo productos tan representativos de nuestra cultura forman parte de nuevas experiencias para los clientes de Subway y poder seguir desarrollando juntos nuevas iniciativas que celebren y promuevan el sabor puertorriqueño”.

Nuevo Café Crema

Como parte de esta evolución de su oferta gastronómica, Subway también integra a su menú Café Crema, un café elaborado por Puerto Rico Coffee Roasters.

Esta incorporación complementa su propuesta de desayuno con una bebida elaborada con el sabor y la tradición que distinguen al café de la isla.

“En Puerto Rico Coffee Roasters creemos que las alianzas con marcas líderes como Subway son fundamentales para continuar impulsando la industria local y promover productos elaborados en Puerto Rico. Nos entusiasma que Café Crema, una marca puertorriqueña reconocida y preferida por generaciones de consumidores en la isla, forme parte de esta evolución del menú de Subway. Esta colaboración permite que miles de clientes disfruten diariamente de un café elaborado en Puerto Rico y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo económico local, la innovación y la calidad que distinguen a nuestras marcas”, aseguró Ramón I. Borrero, Sales & Export Director de Puerto Rico Coffee Roasters.

Para detalles o más información, visita www.subway.com o las redes sociales de Subway Puerto Rico.