Los icónicos chocolates M&M’s experimentarán un cambio significativo en Estados Unidos a partir de agosto, cuando dejen de utilizar colorantes artificiales en su producción como parte de una adaptación a nuevas regulaciones federales sobre aditivos alimentarios.

La decisión obligará a retirar temporalmente los M&M’s de color azul y marrón, considerados los más difíciles de reproducir con ingredientes naturales sin alterar su apariencia característica.

La medida surge en medio de los cambios impulsados por la campaña federal Make America Healthier Again (MAHA), que promueve una reducción gradual de colorantes y aditivos sintéticos en los alimentos procesados, además de una mayor transparencia en el etiquetado nutricional.

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Como resultado, los populares chocolates se comercializarán inicialmente únicamente en los colores rojo, amarillo, verde y naranja, cuyos pigmentos naturales ya han sido desarrollados y aprobados para su uso.

Mars, fabricante de M&M’s, informó que ha realizado una inversión multimillonaria para adaptar sus procesos de producción a las nuevas exigencias regulatorias. La empresa espera reintroducir los colores azul y marrón para el año 2028, una vez logre desarrollar fórmulas naturales que reproduzcan fielmente esos tonos.

Según la compañía, el reemplazo de colorantes sintéticos por ingredientes de origen natural, como la remolacha y la cúrcuma, no altera el sabor de los chocolates.

Sin embargo, lograr tonalidades específicas como el azul y el marrón ha representado un reto mayor. Mars ha realizado pruebas con distintos ingredientes naturales, incluida la espirulina, pero aún no ha encontrado una alternativa que ofrezca el mismo resultado visual que los colorantes artificiales.

Cambios impulsados por la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) han puesto en marcha un plan para eliminar gradualmente varios colorantes sintéticos derivados del petróleo utilizados en alimentos.

La primera etapa del proceso ya eliminó dos colorantes: Rojo Cítrico No. 2 y Naranja B.

La segunda fase contempla la eliminación, antes de finalizar 2026, de otros seis colorantes ampliamente utilizados en la industria alimentaria: Verde No. 3, Rojo No. 40, Amarillo No. 5, Amarillo No. 6, Azul No. 1 y Azul No. 2.

Mars se une así a otras compañías de alimentos que han comenzado a reformular sus productos para sustituir ingredientes artificiales por alternativas naturales, en respuesta a las nuevas exigencias regulatorias y a una creciente demanda de consumidores por alimentos con menos aditivos químicos.