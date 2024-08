A pesar de que las lluvias continúan y de que hay varios municipios sin electricidad, algunos malls y establecimientos comerciales reanudan sus operaciones este miércoles.

Ese es el caso de la cadena de supermercados Econo, que tiene todas sus tiendas abiertas, con excepción de la de Jayuya, indicó Eduardo Marxuach, presidente de Econo.

“En Jayuya hay muchos vientos todavía y por seguridad no ha abierto”, pero se espera que reanude operaciones más tarde durante el día.

Aunque los Econo están abiertos, la inmensa mayoría trabaja con generadores. “Entre el 65% y 70% de las tiendas están operando con generadores porque se ha ido la luz en muchos municipios”, dijo Marxuach.

PUBLICIDAD

El centro de distribución de Econo en Canóvanas opera con normalidad, y al momento de la entrevista, había electricidad en el área.

“Este año toda la industria de alimentos está mejor preparada”, agregó.

Los centros comerciales

En cuanto a los centros comerciales, Plaza Carolina reanudará sus operaciones este miércoles al mediodía.

Plaza Las Américas abrirá también al mediodía, en modo “soft opening”, lo que implica que algunos comercios podrían hacerlo más tarde.

La cadena Macy’s permanecerá cerrada en Plaza Las Américas, pero Sears y JC Penney sí abrirán.

En el caso de Plaza del Caribe en Ponce, el mall está sin electricidad. La gerencia está a la espera de que LUMA Energy le informe cuando estima que reestablecerá el servicio, para decidir si el mall abrirá sus puertas hoy.

En The Outlet at Route 66 en Canóvanas, el mall está sin electricidad desde las 3:00 a.m., indicó Justin Tirri, presidente del centro comercial. “Aún no hay luz en el área, pero de llegar pronto estaremos haciendo ‘soft opening’ a la 1:00 p.m.”.

Agregó Tirri que si regresa la energía eléctrica, el área de entretenimiento Sector Sixty6 reabrirá a las 2:00 p.m.

Sector Sixty6 opera también en Shops at Caguas (antes Las Catalinas Mall) y también abrirá a las 2:00 p.m.

Mientras, los restaurantes Golden Corral de Canóvanas y Caguas abrirán al mediodía.

Plaza del Sol en Bayamón y los restantes ocho centros comerciales de Curzon abrieron desde horas de la mañana de este miércoles, pero no se precisó cuántos malls tienen electricidad.

The Mall of San Juan, Shops at Caguas, The Outlets at Montehiedra y San Patricio Plaza en Guaynabo reabrirán a partir del mediodía.

Centro Gran Caribe Mall en Vega Alta estará cerrado, aunque algunos comercios como el supermercado Selectos sí abrirá.

El Aguadilla Mall está en operaciones, mientras Santa Rosa Mall en Bayamón y Centro del Sur en Ponce lo harán a partir del mediodía.