Martha Firestone Ford, heredera de la fortuna de una empresa de neumáticos que se convirtió en un vínculo entre dos de las familias más emblemáticas de la industria automotriz y que más tarde tomó el control de los Lions de Detroit en la NFL, ha fallecido. Tenía 101 años.

Los Lions informaron que Ford murió el martes en su casa de Grosse Pointe, Michigan, rodeada de su familia. No se dio a conocer la causa de la muerte.

Ford era nieta del magnate de los neumáticos Harvey Firestone. Su esposo, William Clay Ford Sr., era nieto de Henry Ford.

El marido fue también dueño de los Lions durante medio siglo, hasta su muerte en 2014.

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Martha Ford asumió entonces la participación controladora que tenía su esposo en el equipo, manteniendo a los Lions dentro de la familia. Aunque rara vez hablaba con los reporteros o se pronunciaba públicamente sobre el rumbo de la franquicia, su influencia se hacía sentir.

Estuvo al frente del equipo desde 2014 hasta 2020, cuando cedió los Lions a su hija, Sheila Ford Hamp.

Los Lions llegaron a los playoffs en 2014, pero perdieron siete de sus primeros ocho partidos la temporada siguiente. En noviembre de 2015, el equipo despidió a su presidente y a su gerente general en una reestructuración a mitad de temporada.

Al anunciar los cambios, Ford les dijo a los aficionados que la franquicia pretendía “identificar y contratar a los mejores dirigentes posibles para producir un equipo de fútbol americano ganador de manera constante”.

Los Lions jugaron mejor en el tramo final de esa temporada y, tras contratar a Bob Quinn como su nuevo gerente general, regresaron a los playoffs un año después.

Nacida el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio, Martha Parke Firestone se graduó del Vassar College en 1946 y se casó con William Clay Ford al año siguiente.

Su boda recibió una enorme cobertura —al recordarla en 2014, el Akron Beacon Journal la describió como “la boda real de Akron”— y el matrimonio unió a dos familias que ya tenían una larga historia.

Harvey Firestone, quien creó Firestone Tire and Rubber Co., era un amigo cercano de Henry Ford, fundador de Ford Motor Co. Ford eligió a Firestone para suministrar los neumáticos del primer Model T en 1906. Ambos empresarios solían hacer largos viajes de campamento juntos, a veces acompañados por su amigo Thomas Edison.

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Martha y William Clay Ford tuvieron tres hijas y un hijo. Su hijo, William Clay Ford Jr., es el actual presidente ejecutivo del consejo de administración de Ford Motor Co.

En 2001, Bridgestone/Firestone y Ford pusieron fin a su relación de casi 100 años debido a una disputa por una serie de fallas mortales de neumáticos en la camioneta Ford Explorer.

Sheila Ford Hamp es la propietaria principal y presidenta de los Lions.

La primera temporada completa de William Clay Ford al frente de los Lions fue en 1964, siete años después de que ganaron un título de la NFL. Desde ese campeonato de 1957, la franquicia ha ganado partidos de playoffs en 1992 y 2023 y no ha jugado jamás en el Super Bowl.

Pese a la discreción de Martha Ford, la reestructuración a mitad de la temporada 2015 fue una señal de que estaba más que dispuesta a impulsar cambios en un esfuerzo por revertir la suerte del equipo. El entonces entrenador Jim Caldwell dijo que la presencia de la empresaria se notaba dentro de la organización.

“Creo que una propietaria visible es estupenda, y la señora Ford lo hace extremadamente bien”, comentó Caldwell en 2015. “Está ahí antes de los partidos y está ahí después de los partidos, y creo que a los muchachos les gusta esa parte. Viene a los entrenamientos y cosas por el estilo, así que ha sido divertido”.

Incluso a los 101 años, asistía a los partidos, entre los que figuró una victoria sobre los Vikings de Minnesota a principios de este mes.

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Martha Ford también dejó huella en la comunidad de Detroit. Fue directiva en la junta de Detroit Lions Charities y formó parte de la junta del Henry Ford Health System. A Martha y William Clay Ford se les atribuyó haber ayudado a establecer el Maplegrove Center, un centro de tratamiento de adicciones en West Bloomfield.

En 2017, Forbes estimó el patrimonio neto de Martha Ford en más de 1.400 millones de dólares. Le sobreviven sus cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos.