Por primera vez, para ser de los primeros en ver nuevo contenido de uno de los videojuegos más esperados de la historia, no necesitarás un PlayStation, un Xbox, una PC y ni siquiera tendrás que entrar a YouTube. Necesitarás Netflix.

El próximo 27 de agosto, Rockstar presentará Grand Theft Auto VI: An Extended Look, una presentación especial dedicada a GTA VI. Pero lo interesante no es solamente dónde podremos verla, sino cuándo. Netflix la transmitirá a las 3:00 de la tarde y tendrá seis horas de exclusividad antes de que Rockstar la publique gratis en YouTube.

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Piénsalo. Durante seis horas, Netflix tendrá algo de GTA VI que YouTube no tendrá.

Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que regresar a 2021.

Netflix lleva cinco años buscando su espacio dentro de una industria que ya supera los $200 mil millones anuales y reúne a miles de millones de jugadores alrededor del mundo.

Primero incluyó videojuegos móviles como parte de nuestra suscripción. Después sacó los billetes a pasear. Compró Night School Studio, creadores de Oxenfree, adquirió Next Games por unos 65 millones de euros, Boss Fight Entertainment y Spry Fox. También abrió estudios y contrató veteranos de compañías responsables de juegos como Halo, Overwatch y God of War para desarrollar su propio videojuego, AAA.

En otras palabras, por un momento, parecía que Netflix quería entrar al mismo juego de las compañías tradicionales de videojuegos. Pero cambió de dirección.

En 2024, cerró su estudio AAA antes de lanzar un solo juego. Un año después, también cerró Boss Fight Entertainment, aun cuando uno de sus últimos proyectos, Squid Game: Unleashed, había alcanzado el primer lugar en 26 países.

Pero, en el camino, Netflix finalmente entendió algo importante: para competir en videojuegos no tiene que convertirse en PlayStation, Xbox o Nintendo.

Porque su mayor ventaja ya está instalada en nuestra sala: el televisor.

La nueva estrategia de Netflix busca eliminar lo que Alain Tascan, presidente de Netflix Games y antiguo ejecutivo de Epic Games, llama “friction”. No tienes que comprar una consola de $500, esperar a que descargue un juego o tener cuatro controles para jugar con otras personas.

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Netflix está experimentando con juegos que funcionan directamente desde la aplicación del televisor y utilizan algo que prácticamente todos tenemos en el bolsillo como control: nuestro celular.

También ajustó su estrategia para concentrarse principalmente en experiencias narrativas, juegos para niños, party games y títulos mainstream. Y precisamente en esa última categoría aparece un nombre que conocemos muy bien: Grand Theft Auto.

Netflix ya había probado el poder de la franquicia cuando incorporó GTA III, Vice City y San Andreas a su catálogo en 2023. La relación con Rockstar luego continuó con Red Dead Redemption.

Pero ahora están haciendo algo completamente diferente.

Netflix no está desarrollando GTA VI y tampoco está tratando de competir contra PlayStation o Xbox por vendernos el juego. Está haciendo algo que lleva décadas haciendo muy bien: conseguir contenido que queremos ver y lograr que abramos Netflix para consumirlo.

Netflix no necesitó crear su propio Grand Theft Auto, sino convertirse en uno de los lugares donde ocurren los momentos más importantes alrededor de los videojuegos.

Y el 27 de agosto, tendremos la primera gran prueba.

Porque, durante seis horas, uno de los productos de entretenimiento más anticipados del planeta tendrá algo que Netflix aprendió, hace mucho tiempo, que puede ser extremadamente poderoso: exclusividad.