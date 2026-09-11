New Fortress Energy Inc. completó este viernes su proceso de reestructuración financiera mediante un plan consensuado con sus acreedores, una transacción que permitió reducir significativamente la deuda de la compañía y despejar la incertidumbre sobre la continuidad de sus operaciones y compromisos en Puerto Rico.

Como parte del acuerdo, la empresa extinguió aproximadamente $5,700 millones en deuda de terceros, a cambio de una combinación de nueva deuda y participación accionaria. Tras la transacción, la deuda corporativa se redujo de unos $5,700 millones a aproximadamente $700 millones.

La compañía también obtuvo $136.5 millones en nuevo financiamiento, fondos que fueron desembolsados en la fecha efectiva de la reestructuración. Según NFE, el proceso se completó dentro del calendario establecido en los acuerdos con sus acreedores.

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Uno de los aspectos de mayor relevancia para Puerto Rico es que la isla permanece dentro de la estructura corporativa de New Fortress Energy. La empresa indicó que la reestructuración no interrumpe sus operaciones en el país ni modifica las obligaciones contractuales vigentes.

NFE aseguró que continuará atendiendo sus compromisos con clientes, empleados, suplidores y demás partes interesadas de acuerdo con los contratos y acuerdos aplicables.

Además de la reducción de deuda, la transacción incluyó la separación de los activos y operaciones de New Fortress Energy en Brasil, con el propósito de establecer dos empresas independientes.

Luego de completar el proceso, New Fortress Energy inicia una nueva etapa financiera en la que mantiene activos relacionados con gas natural licuado, infraestructura de terminales y logística en México y Puerto Rico. La empresa también cuenta con instalaciones de generación y turbinas cuya capacidad combinada alcanza los 735 megavatios.

En Puerto Rico, el gas natural constituye uno de los componentes utilizados para diversificar las fuentes de combustible destinadas a la generación eléctrica. La infraestructura y capacidad logística de NFE forman parte del suministro de gas natural utilizado para respaldar la operación de unidades generatrices que sirven al sistema energético del país.

La culminación de la reestructuración permite que estos activos y operaciones permanezcan bajo la estructura de New Fortress Energy, al tiempo que la empresa procura avanzar con una posición financiera más sólida.

La reestructuración se llevó a cabo mediante un plan consensuado bajo la legislación del Reino Unido. La propuesta recibió la aprobación del Tribunal Superior de Inglaterra y posteriormente obtuvo el reconocimiento judicial correspondiente en Estados Unidos.

Mientras tanto, las acciones comunes de New Fortress Energy continúan cotizando en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo NFE. A partir de hoy, las acciones comenzaron a negociarse ajustadas para reflejar una consolidación de una acción por cada 50 acciones existentes.

Con el cierre del proceso, la compañía deja atrás una etapa marcada por un elevado nivel de endeudamiento y comienza una nueva fase con una estructura financiera significativamente reducida, mientras mantiene su presencia y compromisos operacionales en Puerto Rico.