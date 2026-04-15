La isla Great Stirrup Cay, propiedad de la línea de cruceros Norwegian, se está transformando en un destino turístico integral en las Bahamas, concebido por la naviera como una “extensión” de la experiencia a bordo de sus cruceros, que además inaugurará un amplio parque acuático en los próximos meses.

“Va a ser como el epicentro de nuestros cruceros al Caribe y a las Bahamas. Va a ser muy importante y probablemente este destino va a ser parte de la gran mayoría de los itinerarios”, dijo a EFE un portavoz de Norwegian Cruise Line (NCL), con sede en Miami.

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“Estamos en un crecimiento muy importante para la naviera porque ese tipo de concepto, la ‘Vida magnífica’, es llegar a un destino paradisíaco, donde tengas tantas opciones para disfrutar y para descansar, por igual, que te sientas como que de verdad has llegado al paraíso”, agregó.

Según la naviera, que participa esta semana en la feria de la industria Seatrade de Miami, esta isla privada, de unas 108 hectáreas (268 acres) y considerada la “más grande” en propiedad de una naviera, apenas ha desarrollado cerca de la mitad de su superficie, lo que le otorga un amplio potencial de crecimiento.

Entre las novedades para los próximos meses está la inauguración del parque acuático Great Tides Waterpark, de unas 2.5 hectáreas, que contará con 19 toboganes, un río dinámico, con una corriente acelerada de cerca de 250 metros de largo, saltos desde acantilados de 3 y 4.5 metros, y atracciones familiares.

El río dinámico llevará a los visitantes a través de una cueva equipada con una pantalla LED con imágenes del mar bajo el agua, recreando una experiencia inmersiva como si la ciudad estuviera sumergida en el mar. “No hay ninguno que exista en el mundo que tenga esa cueva, con esa experiencia”, destacó el portavoz.

Esta atracción se sumará al complejo turístico que ya está construido, que incluye villas privadas de lujo, un complejo con gran piscina y bares dentro del agua, zonas infantiles y cabañas privadas frente al mar.

“Cuando llegamos a Jamaica, a Saint Thomas y a Cozumel, es otro país, esto es como una extensión” del crucero, explicó el portavoz de Norwegian, compañía que cuenta con una flota de 21 barcos.

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“Estás en casa y puedes hacer absolutamente todo”, expresó sobre la estrategia de la naviera que busca servir a familias con viajeros “multigeneracionales”.

La empresa, con sede en Miami, avanza la construcción de dos nuevos muelles, que reemplazarán uno provisional para recibir al mismo tiempo dos cruceros, detalló el portavoz.

Además, la isla ya cuenta con un sistema de tranvía en funcionamiento que facilita el transporte interno de los visitantes, permitiendo recorrer cómodamente la isla.

El destino incorpora además espacios como el Vibe Shore Club, un área solo para adultos con bar privado y bufé, nuevas villas prémium y áreas VIP, junto con zonas recreativas como Horizon Park, un espacio abierto con senderos, picnic y actividades al aire libre para toda la familia, y una oferta ampliada de actividades acuáticas y deportivas.

El Great Stirrup Cay está incluido en itinerarios al Caribe de Norwegian, entre ellos el de su nuevo barco Luna, que a partir de este mes ofrece destinos en el Caribe.El crucero, con capacidad para 3,565 huéspedes, fue bautizado en Miami en marzo pasado, como parte de su clase Prima Plus, para ofrecer más espacio a bordo.

La feria Seatrade Cruise Global 2026 continuará hasta mañana jueves en el Centro de Convenciones de Miami Beach, con más de 13,000 participantes y 650 expositores del sector global de cruceros.