Southwest Airlines pronto exigirá que los viajeros que no quepan dentro de los reposabrazos de su asiento paguen por uno adicional por adelantado, como parte de una serie de cambios recientes que la aerolínea está implementando.

La nueva regla entrará en vigor el 27 de enero, el mismo día en que Southwest comenzará a asignar asientos.

Actualmente, los pasajeros de talla grande pueden pagar un asiento adicional por adelantado con la opción de que se les reembolse ese dinero más tarde, o pueden solicitar un asiento adicional gratuito en el aeropuerto. Bajo la nueva política de la aerolínea, el reembolso sigue siendo posible, pero ya no está garantizado.

En un comunicado emitido el lunes, Southwest dijo que está actualizando algunas de sus políticas mientras se prepara para la asignación de asientos el próximo año.

“Para garantizar espacio, estamos comunicando a los Clientes que han utilizado previamente la política de asiento adicional que deben adquirirlo en el momento de la reserva”, dijo el comunicado.

Este cambio marca otra transformación en Southwest, aerolínea conocida durante mucho tiempo por permitir a sus pasajeros elegir su asiento una vez a bordo del avión, y por permitir que las maletas volaran sin costo adicional —algo que terminó en mayo. Esos beneficios fueron clave para diferenciar a esta aerolínea de bajo costo de sus competidores.

Southwest afirma que seguirá reembolsando el segundo boleto bajo su nueva política de asiento adicional si el vuelo no está completamente lleno al momento de la salida, y si ambos boletos del pasajero fueron comprados en la misma clase de reserva. El pasajero también debe solicitar el reembolso dentro de los 90 días posteriores al vuelo.

Si un pasajero que necesita un asiento adicional no lo compra con anticipación, se le exigirá adquirirlo en el aeropuerto, según la nueva política. Si el vuelo está lleno, el pasajero será reubicado en otro vuelo.

Jason Vaughn, un agente de viajes con sede en Orlando que publica reseñas de parques temáticos y consejos de viaje para personas de talla grande en redes sociales y en su sitio web, Fat Travel Tested, dijo que este cambio probablemente afectará a viajeros de todos los tamaños. La política actual de Southwest ayudaba a crear una experiencia de vuelo más cómoda para los viajeros de talla grande, señaló, al tiempo que garantizaba que todos los pasajeros tuvieran espacio adecuado en sus asientos.

“Creo que esto hará que la experiencia de vuelo sea peor para todos”, dijo sobre la nueva regla.

Vaughn describió el cambio como otra decepción para los fieles seguidores de Southwest como él, comparándolo con el reciente cambio de logotipo de Cracker Barrel que ha molestado a algunos fanáticos del restaurante.

“Ya no tienen idea de quién es su cliente”, dijo sobre la aerolínea. “Ya no les queda identidad”.

La aerolínea ha tenido dificultades recientemente y está bajo presión de inversionistas activistas para aumentar sus ganancias e ingresos. También anunció el año pasado que cobraría extra a los clientes por mayor espacio para las piernas y que ofrecería vuelos nocturnos.