La gerencia de San Patricio Plaza anunció hoy la pronta apertura de seis establecimientos en The Square at San Patricio, la nueva área que actualmente se construye en el centro comercial y que promete ofrecer nuevas experiencias con la combinación de entretenimiento, shopping y gastronomía.

“Nos complace anunciar la llegada de tres nuevas tiendas y tres restaurantes a The Square. Los seis son excelentes adiciones a nuestra oferta y prometen complacer todos los gustos. Estos son Ocean Lab Brewing Co, Paulina Escanes Gourmandize, Studio F, Tous, Beamina y un restaurante de la Chef Xiomara Márquez, Chef Xiomy, los que se suman a The Room Surf & Skate, la primera tienda que recientemente abrió dentro de este nuevo espacio, y DEO Eyewear, que fue la segunda”, destacó el ingeniero Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, compañía matriz de San Patricio Plaza.

PUBLICIDAD

El ingeniero Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, compañía matriz de San Patricio Plaza. ( Suministrada )

Ocean Lab Brewing Company tendrá el local más grande de The Square con 8,500 pies cuadrados de espacio y servirá como embajador a su marca de cervezas que lleva el mismo nombre.

Este será su primer local stand alone y el espacio tendrá la cervecería, la barra, el restaurante, una tarima y la tienda de mercancía de la marca. La cervecería tendrá cinco barriles, tanques para fermentar y para servir la cerveza. Todo el equipo estará visible a los invitados, quienes podrán ver y disfrutar todo el proceso de producción de la cerveza.

“Todo el producto que se manufacture en el restaurante será servido directamente y nunca empacado para que sea el producto más fresco que el cliente pueda disfrutar”, según se informó.

El concepto de la Chef Xiomara Márquez tendrá 4,000 pies cuadrados y estará enmarcado en sabores españoles. El menú incluirá platos para todos los gustos y una gran variedad de mixología y vinos.

Paulina Escanes Gourmandize contará con 3,150 pies cuadrados de espacio y tendrá mesas en su interior y exterior para 120 comensales. Este restaurante utiliza ingredientes locales para crear sus platos los cuales se destacan por ser una experiencia de la finca a la mesa.

Paulina quiere que sus platos “sean una experiencia como ir a comer a casa de amigos y postres que nos transportan a la niñez”. Además, utiliza las experiencias culinarias que ha recolectado en sus viajes y el haber crecido en México como la mejor inspiración a la hora de crear el menú. Este espacio tendrá disponibles todos los postres del bakery para cumpleaños o actividades.

PUBLICIDAD

Studio F contará con 2,122 pies cuadrados de espacio y es la marca colombiana que aplica las últimas tendencias de la moda en prendas de vestir “pensadas especialmente en la silueta de la mujer latina sofisticada y con estilo”.

La empresa nació en Cali en 1994 y su misión es resaltar la belleza de la mujer, brindando la mejor alternativa de moda y “generando una experiencia de compra única, con productos innovadores que la hagan sentirse bien y sobresalir en cualquier ocasión”.

El grupo cuenta con 405 tiendas físicas en 7 mercados: Colombia, Chile, Panamá, México, Perú, Guatemala y Ecuador, así como 5 tiendas virtuales, en Colombia, Chile, Panamá y México.

Beamina tendrá 975 pies cuadrados de espacio y esta será su primera tienda. Es una marca de carteras y accesorios fundada en el 2018 por una madre e hija puertorriqueñas inspiradas en resaltar el poder de la mujer y en la importancia y valor de siempre perseguir los sueños.

Beamina tiene un importante elemento de solidaridad: con cada compra, una porción de las ganancias es donada a alguna institución sin fines de lucro que tenga la misión de empoderar a los demás para lograr un cambio positivo.

Tous tendrá 800 pies cuadrados. Esta icónica línea de joyería de lujo asequible con más de 100 años y tres generaciones de oficio avalan su trayectoria. El famoso osito que fue creado en 1985 sigue siendo el ícono por el que se reconoce la marca, presente en más de 50 países y con más de 700 tiendas.

PUBLICIDAD

“The Square at San Patricio es un concepto que cambiará la manera de ver y vivir la industria retail en nuestra isla y que abrirá sus puertas oficialmente durante el primer semestre de 2023. Seguimos avanzando con la construcción y dándole forma con la firma y llegada de nuevos inquilinos. Estos nuevos inquilinos van a ocupar un espacio realmente espectacular dentro de San Patricio, con arquitectura de vanguardia que trae una nueva experiencia para el disfrute de nuestra comunidad, Puerto Rico, y los que nos visitan. Este proyecto se suma a todos los cambios de ambiente y paisajismo que seguimos llevando a cabo en el destino, mejorando la experiencia para todos los que trabajan y viven en la zona”, añadió González.

Para más información, visita www.sanpatricio.com.