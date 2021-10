Celebrando el poder de la elección y la historia de la piel de cada persona, Dermablend Professional lanza su campaña Proudly You. A través de esta campaña, ocho puertorriqueños comparten, en testimoniales en formato de video, la historia de su piel y cómo han sido sus caminos de aceptación y amor propio.

“Dentro de su camino de autodescubrimiento, cada uno de estos individuos nos abrió el corazón y desde la intimidad e incluso la vulnerabilidad, nos compartieron sus testimonios, vivencias y las poderosas historias de su piel”, mencionó mediante comunicado de prensa Gabriela García, Assistant Brand Manager de Dermablend Professional, parte de la División de Cosmética Activa de L’Oréal Caribe.

La campaña comienza con la historia de Jeairy Segarra, puertorriqueña que a sus 15 años sobrevivió quemaduras de segundo y tercer grado que dejaron diversas cicatrices en su piel, y desde entonces ha sido fuente de inspiración para muchas personas.

Luego se integran las historias de: Johanna Rosaly, representando la piel madura; Neysha Díaz, representando la piel con acné; Jorge Rivera (Dixie Bee), representando la piel de una transformista; Karina Duconge, representando la figura plus size; Ramón Carrión, representando la piel tatuada; Rafael De León, representando la piel con vitíligo; Dorayma Mercado, representando la piel negra.

En relación a la inspiración de la campaña, Gabriela García expresó: “Cuando tenía 10 años me diagnosticaron vitiligo segmentario en el lado derecho de mi cara. A esa temprana edad, fui juzgada, burlada, señalada y enfrenté innumerables, incómodas y dolorosas situaciones que me robaron mi seguridad y autoestima. El dermatólogo que me diagnosticó en aquel entonces, también me presentó a Dermablend y, a los 10 años, Dermablend se convirtió en mi aliado. Gracias a esta marca, recuperé mi seguridad, mi energía, mi autoestima y el mayor regalo: el poder de elección para decidir cuándo y cómo mostrar mi piel”.

Por esto, atribuye parte de la inspiración de la campaña a su experiencia personal con la marca pues asegura que, como muchas personas, encontró un refugio en el maquillaje en su proceso de aceptación y amor propio. García añadió que la campaña también nació inspirada en los videos de Dermablend Camo Confessions y que responde a las palabras de la exgerente general de Dermablend Professional, Malena Higuera, “esta marca no va a parar hasta que cada persona se sienta cómoda en su propia piel”.

La marca anunció que los videos testimoniales se publicarán escalonadamente en sus redes sociales y que con este lanzamiento aspiran crear una comunidad solidaria y un espacio donde cada individuo se sienta orgulloso de su historia.

“En Dermablend Professional somos fieles creyentes de que lograremos vivir en una sociedad donde ser diferente no se rechace, sino que se celebre y se abrace. Dermablend quiere que te sientas orgullosamente tú”, concluyó García.

Por su parte, Carmen Pruna, directora de la División de Cosmética Activa de L’Oréal Caribe, confía que la campaña tendrá un impacto positivo en la sociedad. “Queremos ser la plataforma que celebra las historias maravillosas de todas aquellas personas a las que Dermablend toca su vida diariamente. Dermablend abraza y celebra la diversidad y la inclusión y te invita a ser parte de nuestra comunidad” expresó.

La marca de belleza creada por dermatólogos y especializada en productos de alta cobertura, seguros para todo tipo de piel, tonos y condiciones, se enfoca en ser un aliado en el camino de amor propio y de aceptación de cada individuo respecto a la historia de su piel.

Para más información sobre Dermablend y sus iniciativas síguelos en Facebook e Instagram como Dermablend PR.