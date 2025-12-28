Los principales minoristas de Estados Unidos se preparan para una ola de cierre de tiendas este 2026, por lo que varios negocios – entre ellos Macy´s y Kroger – cerrarán las puertas de cerca de 300 establecimientos los siguientes meses.

¿Qué cadena se despiden de su público? A continuación, te lo detallamos.

Vale precisar que Business Insider ya había rastreado desde 2024 la recesión minorista de estos locales que van desde grandes almacenes hasta cadenas de supermercados. En 2025, se registró hasta fines de diciembre el cierre de 4,100 negocios.

LOS NEGOCIOS QUE CERRARÁN SUS TIENDAS ESTE 2026

Hasta el momento, el sitio de actualidad económica identificó 270 establecimientos que se despiden de sus clientes. Estos son:

- CARTER’S: es un minorista de ropa para niños y bebés que en octubre anunció el cierre de 150 tiendas los siguientes tres años. Solamente en 2026, planea cerrar 100 locales.

- MACY’S: después de anunciar en enero de 2025 su plan de cierre de 150 tiendas hasta 2026, este año se despedirá de 80 establecimientos.

- KROGER: en junio de 2025 anunció el cierre de 60 tiendas que consideraba no rentables, algo que sucederá este 2026.

- YANKEE CANDLE: desde enero de 2026, cerrará 20 tiendas en Estados Unidos y Canadá.

- SAKS OFF 5th: el minorista de lujo que ofrece marcas de diseñadores planea cerrar 9 tiendas a inicios de 2026.

- REI: el primer trimestre de 2026 cerrará tres tiendas, comenzando con una en Nueva Jersey. “Sus tiendas en el barrio SoHo de la ciudad de Nueva York y Boston seguirán su ejemplo a fines de 2026”, precisó en un comunicado la compañía.