Un boleto vendido en Puerto Rico resultó ganador de $150,000 en el sorteo de Powerball celebrado el lunes, luego de acertar cuatro de los cinco números principales y la bola roja de Powerball.

El premio base para esa combinación era de $50,000, pero el jugador había añadido la opción Power Play, que en este sorteo correspondió a un multiplicador de 3X, elevando el premio a $150,000. Power Play es una opción adicional de $1 que permite multiplicar determinados premios que no sean el premio mayor.

Los números sorteados el lunes fueron: 6 – 37 – 54 – 55 – 64 Powerball: 10.

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Nadie logró acertar los seis números para llevarse el premio mayor. Como resultado, el jackpot aumenta a un estimado de $975 millones para el próximo sorteo de este miércoles.

Además del premio registrado en Puerto Rico, el sorteo dejó otros importantes premios en Estados Unidos, incluyendo boletos ganadores de $2 millones en Tennessee y premios de $1 millón en California y Maryland, según el desglose de premios del sorteo.

Tan reciente como el sábado den la Isla cayó un premio de $50 mil del Powerball que fue vendido en Mayagüez.

Según explicó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, mediante declaraciones escritas, la jugada ganadora fue automática y el boleto se vendió en Q and P Fuel Management LLC, en Mayagüez.

El premio se obtuvo mediante la modalidad de Doble Play, que permite a los jugadores participar en un segundo sorteo por $1 adicional al costo del boleto y optar por un premio mayor de $10 millones.

Ese es el tercer sorteo consecutivo en el que se registra un premio de $50,000 en Puerto Rico.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El último premio mayor fue ganado el 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos, vendidos en Florida y Texas, compartieron un acumulado de $20 millones.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.