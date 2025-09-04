Aunque nadie logró llevarse los $1,400 milones del Powerball en el sorteo de este mércoles, dos personas en la Isla se echaron al bolsillo premios de $100 mil.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 3, 16, 29, 61 y 69, y el Powerball, 22.

Según la página cibernética del Powerball estos premios secundarios en Puerto Rico cayeron por jugadas del “Power Play”. Además de esos jugosos premios, otras 86 personas en la Isla se llevaron premios de $200, mientras que 12 ganaron $100.

Otras personas en Estados Unidos también cargaron con premios secundarios millonarios. En Michigan Oregon, Texas y Wymoning cayeron premios de $2 millones.

Mientras que en California y Georgia cayeron dos premios de $1 millón en cada uno. Colorado, Florida, Illinois, MAryland Minnesota, Ohio y Pensilvannia, tuvieron residente que también tuvieron suerte y se echaron en la cartera el premio de $1 millón.

El próximo será el sábado por la noche por unos $1,700 millones y se espera que el bote sea el tercero más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Desde el 31 de mayo se han celebrado 41 sorteos consecutivos sin un gran ganador.

Las escasas probabilidades de ganar el Powerball, de uno en 292.2 millones, están diseñadas para generar grandes botes, que se incrementan a medida que se acumulan repetidamente cuando no hay acertantes. Los responsables del juego señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores que reparte. Cada semana se celebran tres sorteos.

El bote estimado de 1,4700 millones de dólares sería para un ganador que hubiera optado por recibirlo en 30 anualidades durante 29 años. Los acertantes casi siempre eligen la opción de cobrar en efectivo, por lo que el premio se habría quedado en alrededor de 770.3 millones de dólares.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería se puede jugar en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.