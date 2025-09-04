Des Moines, Iowa. El bote de la lotería Powerball aumentó el miércoles a la asombrosa cifra de 1,700 millones de dólares después de otro sorteo sin un gran ganador.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 3, 16, 29, 61 y 69, y el Powerball, 22.

Desde el 31 de mayo se han celebrado 41 sorteos consecutivos sin un gran ganador.

El próximo será el sábado por la noche y se espera que el bote sea el tercero más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Las escasas probabilidades de ganar el Powerball, de uno en 292.2 millones, están diseñadas para generar grandes botes, que se incrementan a medida que se acumulan repetidamente cuando no hay acertantes. Los responsables del juego señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores que reparte. Cada semana se celebran tres sorteos.

El bote estimado de 1.400 millones de dólares del miércoles habría sido para un ganador que hubiera optado por recibirlo en 30 anualidades durante 29 años. Los acertantes casi siempre eligen la opción de cobrar en efectivo, por lo que el premio se habría quedado en alrededor de 634,3 millones de dólares.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería se puede jugar en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.