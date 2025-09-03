Un premio de $150,000 del Powerball volvió a caer en Puerto Rico el pasado domingo, y este miércoles la Lotería Electrónica confirmó que el boleto ganador fue vendido en Barrio Obrero, en San Juan.

Según se reveló, el afortunado realizó una jugada automática en un garaje Gulf de Barrio Obrero.

Dónde cayó premio de $150,000 del Powerball en Puerto Rico ( Fotocaptura )

Los números ganadores del sorteo fueron: 8, 23, 25, 40 y 53, con el bolo rojo de 5.

Durante los pasados meses, otros boricuas se han visto tocados por un golpe de suerte.

A finales de julio, otro boleto ganador cayó en la Isla. Se trató de un premio de $50,000, que fue vendido en el colmado La Favorita que ubica en el pueblo de Hatillo.

En junio, un premio de $150,000 de este sorteo se vendió en el Supermercado Econo de Cabo Rojo.

En mayo le tocó al área oeste, donde otro premio de $50,000 se reflejó en un boleto vendido en una estación de gasolina del barrio Algarín en el pueblo de Mayagüez.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.