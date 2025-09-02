Des Moines, Iowa. El premio mayor de Powerball aumentó a un estimado de $1,300 millones la noche del lunes después de que los números ganadores no aparecieran en el sorteo.

Los números extraídos fueron 8, 23, 25, 40, 53 y el Powerball 5.

Nadie ha logrado acertar los seis números desde el 31 de mayo, lo que ha permitido que el premio se eleve hasta los $1,300 millones, que se convertiría en el quinto más grande en la historia del juego si alguien gana en el sorteo del miércoles en la noche.

A medida que aumentaron las ventas de boletos la semana pasada, los funcionarios del sorteo elevaron el estimado del premio del lunes a $1,100 millones antes de impuestos.

Aunque no hubo ganador del premio mayor, dos boletos vendidos en Montana y Carolina del Norte acertaron cinco números y ganaron $2 millones cada uno.

Otros diez premios de $1 millón cayeron en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, New Jersey (2), Nueva York, Pensilvania y Virginia.

El pago de un premio mayor puede recibirse en 30 plazos anuales, o bien como un pago único en efectivo antes de impuestos, el cual asciende actualmente a $589 millones.

Las probabilidades de acertar los seis números son de 1 en 292.2 millones, mucho menores que las de ser alcanzado por un rayo. Sin embargo, con millones de personas apostando por la posibilidad de cambiar su vida, eventualmente alguien resulta ganador.

El Powerball, cuyo costo es de $2 por boleto, se juega en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Los sorteos se celebran tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado en la noche.