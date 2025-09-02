Powerball reparte premios en la Isla: un boricua gana $150,000
Hay otra decena de billetes premiados en Puerto Rico por $300.
PUBLICIDAD
El billonario sorteo del Powerball celebrado ayer, lunes, dejó un premio de $150,000 para un afortunado en Puerto Rico.
Así lo revela la plataforma de esa lotería, que además indica que los números ganadores del sorteo fueron el: 8, 23, 25, 40 y 53, con el bolo rojo de 5.
Al momento, se desconoce en qué pueblo y negocio se vendió el boleto ganador de $150,000 en Puerto Rico.
Además de este premio, en la Isla cayeron más de una decena de billetes premiados por $300 y $100.
Ningún boleto acertó los seis números del sorteo del sábado, por lo que el premio mayor del Powerball continúa acumulándose y ahora asciende a $1.3 billones, convirtiéndose en el quinto más grande en la historia del juego.
Relacionadas
Quien acierte todos los números podrá optar entre un pago anual por los próximos 30 años, o un pago único de aproximadamente $589 millones, antes de impuestos.
El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.