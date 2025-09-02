El billonario sorteo del Powerball celebrado ayer, lunes, dejó un premio de $150,000 para un afortunado en Puerto Rico.

Este miércoles se sorteará uno de los mayores.

Así lo revela la plataforma de esa lotería, que además indica que los números ganadores del sorteo fueron el: 8, 23, 25, 40 y 53, con el bolo rojo de 5.

Al momento, se desconoce en qué pueblo y negocio se vendió el boleto ganador de $150,000 en Puerto Rico.

Además de este premio, en la Isla cayeron más de una decena de billetes premiados por $300 y $100.

Ningún boleto acertó los seis números del sorteo del sábado, por lo que el premio mayor del Powerball continúa acumulándose y ahora asciende a $1.3 billones, convirtiéndose en el quinto más grande en la historia del juego.

Quien acierte todos los números podrá optar entre un pago anual por los próximos 30 años, o un pago único de aproximadamente $589 millones, antes de impuestos.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.