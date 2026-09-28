Los viajeros podrían seguir pagando tarifas aéreas elevadas incluso si bajan los precios del petróleo y del combustible para aviones, según expertos y aerolíneas estadounidenses.

El precio del combustible para aviones se disparó después de que comenzó la guerra con Irán y retrocedió con fuerza en la primavera antes de volver a repuntar en el verano.

Ese tipo de fluctuaciones dificulta que las aerolíneas planifiquen con antelación y les da un motivo para ser cautelosas a la hora de bajar los precios, de acuerdo con Brett House, economista y profesor de Columbia Business School.

Durante la guerra, el combustible para aviones ha subido incluso más rápido que el petróleo, lo que refleja tanto el encarecimiento del crudo como la escasez de suministros del combustible refinado, que es uno de los mayores gastos operativos de las aerolíneas.

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Las compañías recortaron algunos vuelos menos rentables y aumentaron las tarifas y las comisiones por equipaje, aunque las principales aerolíneas de Estados Unidos señalaron que, al principio, el mayor ingreso por pasajeros solo cubría una parte de sus crecientes costos de combustible.

Sin embargo, las tarifas aéreas no se han movido al mismo ritmo que los precios del combustible.

El índice Argus de combustible para aviones en Estados Unidos se desplomó desde un máximo a principios de abril de 4,88 dólares por galón hasta un mínimo en tiempos de guerra de 2,70 dólares en junio, pero el pasaje aéreo promedio se mantuvo elevado.

El pasaje promedio, sin incluir comisiones opcionales como equipaje documentado y selección de asiento, subió de 405 dólares en los últimos tres meses de 2025 a 428 dólares en el primer trimestre de este año y a 436 dólares en el periodo de abril a junio, según la Oficina de Estadísticas de Transporte.

Parte de la desconexión entre los precios del combustible y las tarifas aéreas se debe al calendario, explicó House. Por lo general, las aerolíneas deciden con varios meses de anticipación cuántos vuelos operarán y cuántos asientos ofrecerán, tomando en cuenta los costos previstos de combustible y otros gastos. Empiezan a vender boletos incluso antes. Aunque los precios de los asientos en un mismo vuelo pueden cambiar repetidamente, las aerolíneas no pueden cobrar más por los asientos ya vendidos si los precios del combustible se disparan de repente, detalló.

“No son solo los costos del combustible lo que es un problema o un desafío para las aerolíneas”, manifestó House. “También es la volatilidad”.

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Hasta ahora hay pocas señales de alivio para los viajeros, mientras las aerolíneas ajustan sus horarios y precios para el resto del año.

Los pasajes aéreos en Estados Unidos fueron 23% más altos en agosto que un año antes, según el Departamento de Trabajo. Los precios del combustible para aviones siguieron subiendo este mes y alcanzaron 4,53 dólares por galón el 17 de septiembre, de acuerdo con el índice Argus.

Con 4,30 dólares por galón el viernes, el precio promedio en los cuatro mercados de Estados Unidos seguidos por el índice se mantuvo casi en el doble del promedio de 2025. Los viajeros que buscan vuelos para las fiestas ya se están encontrando con las tarifas aéreas más altas en una década, indicó la empresa de reservas de viajes Hopper en un informe publicado el mismo día.

La compañía, que rastrea los pasajes disponibles en búsquedas de vuelos, estimó que durante la semana anterior un pasaje nacional de ida y vuelta promedió 402 dólares para viajar en Acción de Gracias y 452 dólares para Navidad, 31% y 23% más que el año pasado.

Y la presión sobre aerolíneas y viajeros no se limita a Estados Unidos. A nivel mundial, el combustible para aviones promedió alrededor de 99 dólares por barril el 27 de febrero, el día anterior a que comenzara la guerra, según el Monitor de Precios del Combustible para Aviones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). Los precios se más que duplicaron hasta 209 dólares a principios de abril, bajaron durante casi tres meses y alcanzaron 195 dólares por barril a mediados de septiembre tras su renovado ascenso, informó la IATA, citando datos de S&P Global Energy Platts.

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Los pasajes bajan más lentamente

La renovada presión sobre los precios del combustible para aviones proviene de muchas de las mismas disrupciones que han disparado los precios del diésel. Los combates han reducido la producción de refinerías y las exportaciones de combustible desde Oriente Medio, mientras que ataques ucranianos han dañado refinerías rusas. Debido a que el diésel y el combustible para aviones son productos estrechamente relacionados que compiten por la producción de las refinerías, la escasez de uno puede añadir presión adicional sobre el precio y la disponibilidad del otro.

El combustible representará casi un tercio de los gastos operativos de las aerolíneas este año, frente a aproximadamente una cuarta parte en 2025 según la IATA.

Para cuando los precios del combustible volvieron a subir, alrededor del 35% de los boletos de United para los últimos tres meses del año ya estaban reservados y la aerolínea no podía aumentar esas tarifas de manera retroactiva, señaló el director financiero Mike Leskinen. La aerolínea espera recuperar sus mayores costos de combustible mediante ingresos, pero no de inmediato, agregó.

Al hablar del aumento del precio del combustible para aviones en una conferencia para inversionistas el 16 de septiembre, Leskinen afirmó: “En realidad no me importa si se mantiene alto. Solo necesito que se estabilice”.

El tiempo que tardan las aerolíneas en recuperar sus costos significa que los viajeros podrían seguir pagando por el combustible incluso cuando los precios bajen. Para que las tarifas aéreas desciendan de manera sostenida, los precios del combustible para aviones deben caer y mantenerse bajos, indicó Stephen Treanor, profesor de finanzas en la Universidad Estatal de California en Chico quien ha estudiado la exposición de las aerolíneas al riesgo de los precios del combustible.

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Las aerolíneas están respondiendo al último vaivén de los precios del combustible

La rapidez con la que subieron recientemente los precios del combustible para aviones ha complicado los pronósticos de las aerolíneas. Tan recientemente como el 10 de septiembre, JetBlue elevó su precio promedio esperado del combustible para el periodo de julio a septiembre a 3,96 dólares por galón. Después los precios siguieron subiendo, y el índice Argus de combustible para aviones en Estados Unidos alcanzó 4,53 dólares por galón una semana más tarde y se mantuvo por encima de 4,25 dólares cuando quedaban apenas unos días del trimestre.

Cada centavo por galón añade alrededor de 10 millones de dólares a la factura trimestral de combustible de American Airlines, comentó el director financiero Devon May. Al intervenir en la misma conferencia para inversionistas este mes, May dijo que los aumentos más recientes elevarían los costos de combustible de la aerolínea en el cuarto trimestre en alrededor de 1.000 millones de dólares.

American, United y Southwest Airlines han dicho que están recortando aún más sus horarios de vuelos, en particular en rutas menos rentables, debido a los mayores costos de combustible. United, por ejemplo, retiró algunos vuelos de diciembre y advirtió de más recortes en 2027 si el combustible sigue siendo caro. American indicó que esperaba crecer más lentamente el próximo año de lo que anticipaba hace unos meses.

Los viajeros que compran boletos a última hora lo están pagando. La tarifa promedio del mismo día para un vuelo nacional de ida de Allegiant Air saltó 21% en una semana, hasta 280 dólares el 18 de septiembre, según un análisis de Deutsche Bank sobre precios de vuelos. El precio comparable para una tarifa del mismo día de American Airlines fue de 463 dólares, un aumento de 6%.

Para los viajeros que esperan tarifas más baratas, la espera podría durar más que la propia guerra.

“La probabilidad de que desaparezcan los recargos por combustible y bajen los boletos aéreos es muy baja en los próximos meses”, sostuvo House.