La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), AARP Puerto Rico, Fiscalía Federal y FBI San Juan, presentaron este lunes la formalización de la Alianza Contra Fraude. En el contexto del Día Nacional de Concienciación sobre Fraude a Adultos Mayores (National Senior Fraud Awareness Day) que se conmemora hoy, 15 de mayo, la Alianza dio a conocer el esfuerzo educativo “Pausa, Piensa y Protégete”, dirigido a reforzar la orientación sobre el fraude y la explotación financiera en la población de adultos mayores en la Isla, que es la más vulnerable.

El fraude y la explotación financiera afectan profundamente la estabilidad y la seguridad de los adultos mayores. Además de los esquemas de fraude perpetrados por figuras externas, los adultos mayores también corren el riesgo de ser estafados por personas cercanas, como familiares, amigos, vecinos, entre otros. Esta situación se denomina explotación financiera y se define como el uso impropio de los fondos, de la propiedad, o de los recursos económicos, de un adulto mayor por otra persona.

De acuerdo con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), entre las modalidades más comunes de este abuso se encuentran: el mal manejo de fondos, retiros no autorizados de las cuentas a través de sistemas de ATM, transacciones no autorizadas con tarjetas de crédito y débito; firmas de documentos financieros sin autorización, y transferencias no autorizadas de fondos a través del internet, entre otras. También se suman la extorsión, fraude y apropiación de la identidad.

“Para la Asociación de Bancos de Puerto Rico es prioridad continuar ampliando los esfuerzos educativos para ayudar a que los ciudadanos identifiquen el fraude y eviten ser víctimas de esto, y específicamente a los adultos mayores, para que eviten ser víctimas de explotación financiera. La banca comercial en la Isla cuenta con rigurosos protocolos internos para prevenir, detectar y reportar el fraude y la explotación financiera en sus diversas modalidades a las autoridades y agencias pertinentes”, expresó la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

Álvarez Rubio añadió que dichos protocolos se rigen bajo las leyes y los reglamentos existentes para atender esta problemática, entre estos el Reglamento 9368 del 25 de marzo de 2022 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

José R. Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico, por su parte, subrayó que “AARP es un defensor y amigo de las personas mayores, quienes son uno de los principales blancos de los estafadores en parte por el discrimen por edad, ya que los visualizan como víctimas fáciles y además en muchos casos está presente el aislamiento social. El fraude es una de las principales amenazas a la seguridad financiera de los adultos mayores, y estudios locales de AARP revelan que es una de las 2 mayores preocupaciones de esta población. Asimismo, cerca de 7 de cada 10 personas indican que con la edad cada vez es más común que los traten de estafar”.

El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, asimismo, puntualizó que “con esta alianza contra el fraude a adultos mayores fortalecemos nuestros esfuerzos para proteger a nuestros ciudadanos de abusos financieros. Aunque a veces es difícil reconocer el abuso financiero, hay varias formas en las que usted se puede proteger. Por ejemplo, verifique sus estados de cuenta, pregunte a su banco en caso de sospecha de abuso, y busque ayuda antes de autorizar una transacción monetaria. No haga caso a ofertas que parecen demasiado buenas; algunas llegan por correo, otras por teléfono o por internet. Estas ofertas tienen un sólo objetivo: robarle su dinero. Evite convertirse en víctima diciendo “no”, ignorando a los estafadores y denunciándolos a las autoridades”.

Para el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, Joseph González, “los fraudes que se enfocan en defraudar a nuestros adultos mayores son particularmente crueles. Estas son víctimas que están en una etapa vulnerable de sus vidas y dependen de los ahorros que pierden mediante estas estafas. El llamado a la ciudadanía es a reportar estos incidentes y a regar la voz sobre este tipo de estafa. Nuestro compromiso es con el pueblo y vamos a investigar estos casos hasta sus últimas consecuencias”.

El esfuerzo “Pausa, Piensa y Protégete” consiste de contenidos audiovisuales que serán difundidos a través de los canales de comunicación y las redes sociales de los entes que componen la Alianza, sobre las señales más comunes de fraude y explotación financiera. Además, recomendaciones a seguir tanto para los adultos mayores, como para los ciudadanos que también pueden ayudar a identificar y reportar estos casos.

Algunos de las señales de un posible caso de fraude y/o explotación financiera contra un adulto mayor que debemos velar son:

· Insuficiencia de fondos repentina en sus cuentas bancarias

· Pagos atrasados o cuentas nuevas sin pagar

· Firmas sospechosas en cheques emitidos y estados de cuenta

· Estados de cuenta que no llegan a la dirección postal

· Cambios repentinos y sin explicación en documentos importantes, como el testamento

· Nuevos “allegados o amigos” que quieren acompañar la persona al banco

· Transferencias no autorizadas de fondos por internet

· Cierre de cuentas a nombre de la persona, sin autorización para abrir otra cuenta

· Retiros no autorizados en cajeros automáticos ATM

· Cheques emitidos o pagaderos al portador o efectivo

· Solicitud de préstamos o tarjetas de crédito

· Cancelación de pólizas de seguro

· Recibir dinero del Seguro Social, pensiones, entre otros ingresos, en cuentas de banco no registradas a nombre del beneficiario

Para denunciar casos de fraude y/o explotación financiera, comuníquese con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada al 787-721-6121; y con el FBI al 787-987-6500 o visite la página web https://tips.fbi.gov/.