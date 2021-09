La industria de la cerveza en Puerto Rico continúa fortaleciéndose, no solamente por el lanzamiento de nuevos productos, sino por la discusión informada de lo que acontece en este mercado.

Y esto quedó evidenciado con el “podcast” puertorriqueño Breaking News Beer & Coffee, lanzado en abril de 2020, al lograr acaparar dos importantes premios otorgados por el Craft Beer Marketing Awards.

“Durante el pasado mes de enero de 2021, nos lanzamos a someter nuestro ‘podcast’ a los premios Craft Beer Marketing Awards (CBMAs), que fueron desarrollados para reconocer y galardonar la mejor gestión de publicidad en la industria cervecera en todo el mundo. Las cervecerías, sus agencias, artistas y socios publicitarios están invitados a participar presentando sus mejores trabajos. Los CBMAs 2021 incluyeron categorías que reconocen todos los aspectos publicitarios relacionados con la cerveza”, comparte Jorge I. Ramos, quien junto a Arturo Ferrer, Enrique Fernández y Ariel Ferrer crearon la plataforma.

Breaking News Beer & Coffee –que se emite entre dos y cuatro veces al mes a través de YouTube, Facebook, Instagram y Spotify– participó en la categoría Beer Marketing Wild Cards / Best Beer-Related Podcast, llevándose dos importantes galardones (The Crushies).

Ariel Ferrer, Enrique Fernández, Arturo Ferrer y Jorge I. Ramos Lugo son los creadores del "podcast".

“El primero, nos reconoció como oro en la región de las Américas, el segundo premio otorgado luego de Platinum. Más importante todavía, el certamen publicitario nos reconoció como el mejor podcast de cerveza a nivel global, el galardón más preciado dentro de su categoría”, indicó Ramos, quien añadió que esta acogida les ha impulsado a seguir trabajando en el desarrollo de contenido, con la intención de educar al entusiasta de la cerveza.

La idea del “podcast” nació durante la pandemia, por el deseo de disfrutar de las cervezas con amigos sin dejar de estar en un ambiente seguro. “Esto nos llevó a planificar varias catas virtuales con nuestras propias cervezas caseras para, simplemente, pasar un buen rato con nuestros compañeros. Durante estas degustaciones nos preguntábamos si era una posibilidad ampliar este formato y utilizarlo para conocer a algunos de nuestros héroes de la industria cervecera. El resultado fue Breaking News Beer & Coffee”, indica Ramos.

Desde ese momento, el diseño del formato de “podcast” tuvo como objetivo discutir temas relacionados con “nuestra bebida fermentada favorita”, orientar a los entusiastas de las cervezas, además de entrevistar y compartir con líderes de la industria de Estados Unidos, Puerto Rico, Centroamérica, Sudamérica y Europa.

En solo un año, el equipo ha tenido la oportunidad de entrevistar a numerosas personalidades dentro de la industria cervecera. Entre ellas estuvieron empresarios, fundadores y visionarios, como Vinnie Cilurzo, de Russian River Brewing Co.; José Carlos González-Cobos, maestro cervecero de Ocean Lab Brewing Co.; Jaime Zuluaga, de Costa Rica Beer Factory; Garrett Oliver, de Brooklyn Brewery Co.; Greg Koch, de Stone Brewing Co.; Carol Stoudt, de Stoudts Brewing Co.; Scott Janish, co-fundador de Sapwood Cellars y autor del libro “The New IPA”; Francisco Ramírez, co-fundador de Mad Chef Brewing; Jeremy Kosmicki, maestro cervecero de Founders Brewing Co.; Gumer Santos, maestro cervecero de Trappistes Rochefort; y Sam Calagione, fundador y presidente de Dogfish Head Brewery.

A ellos se suman los conocedores Teri Fahrendorf, Randy Mosher, Charlie Papazian, Ray Daniels, John Palmer y Julia Herz.

“Nuestra intención es aportar nuestro grano de arena en el desarrollo de la industria de cervecera en Puerto Rico y a nivel global”, concluyó Ramos.