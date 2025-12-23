Una mujer ponceña lanzó la tienda en línea Present By Rivera, con el fin de ayudar económicamente a su madre, quien fue diagnosticada con Alzheimer.

Present By Rivera vende joyería unisex en “stainless steel”, piezas duraderas y significativas que representan esperanza, resiliencia y propósito.

“Quiero permanecer anónima, pues no me interesa adquirir fama ni ser reconocida. Solo quiero ayudar a mi mamá”, expresó la fundadora del proyecto mediante comunicado de prensa.

La tienda digital presentbyrivera.com fue desarrollada utilizando la plataforma de comercio electrónico de Shopify, para asegurar un proceso de compra seguro y confiable para los clientes, permitiendo pagos con tarjetas de crédito o débito Visa.

PUBLICIDAD

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

El Departamento de Salud, a través del “Registro de casos de la Enfermedad de Alzheimer, la Enfermedad de Huntington y otras Demencias Informe de datos 2008 - junio 2024”, reportó que, de 54,473 diagnósticos de demencia en Puerto Rico, 49,734 (68.6 %) corresponden a Alzheimer.

Para más información, puede encontrar a Present By Rivera en Instagram, @presentbyrivera, Facebook.