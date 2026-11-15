¡No fue uno, fueron dos! Dos jugadores de Powerball en Puerto Rico se llevaron premios de $100,000 cada uno en el sorteo celebrado anoche, sábado 14 de noviembre.

Según el portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores fueron el 9, 44, 49, 51 y 68, con el 4 como bolo rojo.

Los afortunados boletos se vendieron en el Supermercado Amigo de Guaynabo y en el Garage Mobil de Coto Laurel, en Ponce.

Ambos premios fueron a través de la jugada automática, según informó secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías Electrónicas en Puerto Rico, Heidi Hernández.

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Pero estos no fueron los únicos premios que cayeron en la Isla, pues también se registraron varios boletos ganadores de $500 y $200.

Premios del Powerball en Puerto Rico este sábado 14 de noviembre. ( Fotocaptura )

Como ningún jugador logró acertar la combinación completa, el premio mayor acumulado (jackpot) aumentó a $76 millones para el próximo sorteo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido