El sorteo del Powerball celebrado la noche del lunes dejó un premio de $150,000 para un jugador en Puerto Rico.

Los números ganadores fueron 18, 26, 49, 50 y 54, con el bolo rojo número 1, según el portal oficial de la lotería estadounidense.

El boleto ganador se vendió mediante una jugada automática en el garaje VP Racing Fuels, ubicado en la avenida José Villares, en Caguas, informó la secretaria del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Además del premio de $150,000, se registraron otros premios menores de $300 en la Isla.

Este es el tercer premio de Powerball que se registra en Puerto Rico en menos de dos semanas. El sábado, 17 de octubre, se vendió un boleto ganador de $50,000, mientras que el miércoles, 21 de octubre, se registró otro premio de $100,000.

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Premio de $150,000 del Powerball en Puerto Rico ( Fotocaptura )

Nadie acertó todos los números, por lo que el jackpot aumentó a $716 millones, con la opción de recibir un pago en efectivo de $307 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.