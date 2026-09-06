¡La suerte regresó a Puerto Rico! Luego de una semana sin premios grandes, el sorteo de Powerball celebrado el sábado por la noche dejó un ganador de $100,000 en la Isla.

Según el portal de la Lotería Electrónica, los números ganadores fueron 15, 40, 47, 53 y 59, mientras que el bolo rojo fue el 9.

Además del premio de $100,000, se registraron más de una decena de premios de $200 en Puerto Rico.

Premio del Powerball en Puerto Rico 5 de sept ( Fotocaptura )

Nadie acertó todos los números del sorteo, por lo que el jackpot aumentó a $175 millones, con la oportunidad de ganar un premio en efectivo de $75.4 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.