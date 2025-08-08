Por primera vez, el precio medio de los vehículos usados de Tesla en Estados Unidos se sitúa en el nivel más bajo de su historia y es inferior a la media del resto de automóviles de segunda mano, según el índice de la web CarGurus.

El índice coloca en agosto el precio medio de los automóviles usados en Estados Unidos en 28,039 dólares, un incremento del 0.66% con respecto al mismo mes de 2024, mientras que el de los vehículos de Tesla es 27,814 dólares, una caída interanual del 13.97%.

CarGurusu señaló que la camioneta ‘pick-up’ Cybertruck es el vehículo que más ha sufrido depreciación anual, un 30.44%, y que su precio medio usado es de 83,963 dólares.

PUBLICIDAD

El controvertido modelo ha sufrido graves problemas de calidad incluso antes de su lanzamiento: en la presentación en 2019 del vehículo, cuyo chasis está realizado en su totalidad en acero inoxidable, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, afirmó que sus ventanas eran a pruebas de balas.

Pero cuando intentó demostrar su resistencia con una bola de acero, la ventana quedó destruida ante la decepción del público.

Todos los modelos de Tesla han perdido valor en el índice de CarGurus, incluso el Model 3, el más popular de la marca, tiene ahora un precio medio de reventa de 23,318 dólares, un 8.04% menos que hace un año.

El Model S resulta un 22.61% más barato, el Model X un 16.8% y el Model Y un 11.97%.

La depreciación del valor de los Tesla usados coincide con los problemas de imagen de la compañía a raíz de la implicación de Musk con políticas de extrema derecha en el continente americano y Europa.

En el segundo trimestre del año, las ventas mundiales de Tesla cayeron un 13% y sus beneficios netos un 16%.

A los malos resultados se suma un éxodo de altos directivos. El jueves se supo la salida de Pete Bannon, antiguo ejecutivo de Apple que estaba encargado de desarrollar el superordenador Dojo de Tesla, que según Musk debería transformar la empresa en una potencia mundial en inteligencia artificial y robótica.