Millones de consumidores en Estados Unidos podrían comenzar a sentir en sus bolsillos el impacto de una nueva ronda de aranceles anunciada por el presidente Donald Trump, una medida que afecta importaciones de decenas de países y que podría reflejarse en precios más altos para productos de uso diario.

El nuevo esquema establece tarifas de entre 10% y 12.5% para productos provenientes de unos 60 países, incluyendo México, Canadá, China y naciones de la Unión Europea. La medida reemplaza un sistema temporal que expiró esta semana y alcanza una gran parte de los bienes que entran al mercado estadounidense.

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Economistas y representantes de la industria han advertido que, aunque los aranceles son aplicados a los importadores, una parte importante de esos costos podría trasladarse al consumidor final mediante aumentos en los precios de venta.

¿Qué productos podrían subir de precio?

Entre los artículos que podrían verse afectados se encuentran ropa, calzado, electrónicos, alimentos y otros bienes importados.

Uno de los sectores que ya anticipa aumentos es el del calzado. Matt Priest, presidente de la Footwear Distributors and Retailers Association, indicó que fabricantes comenzaron a ajustar precios a los minoristas ante la expectativa de los nuevos costos.

Según datos citados por la organización, los precios del calzado aumentaron en junio, incluyendo un incremento mayor en zapatos para niños, una categoría que podría impactar especialmente a familias que se preparan para el regreso a clases.

¿Por qué se aplicaron los nuevos aranceles?

La administración Trump justificó la medida al señalar que busca presionar a otros países para combatir prácticas relacionadas con el trabajo forzado en cadenas de producción internacionales.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió los nuevos impuestos argumentando que el país ha mantenido restricciones contra productos elaborados bajo esas condiciones y que otras naciones deben aplicar medidas similares.

Sin embargo, críticos de la política cuestionan si los aranceles lograrán el objetivo planteado o si terminarán aumentando los costos para los consumidores estadounidenses.

Recomendaciones para los consumidores

Ante la posibilidad de aumentos en algunas categorías, expertos recomiendan a los compradores:

Adelantar compras de productos de temporada, como zapatos escolares o ropa para invierno, antes de posibles ajustes de precios.

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Comparar precios entre diferentes comercios, ya que algunos negocios podrían absorber parte del aumento de costos.

Revisar los precios finales, ya que los aranceles no aparecen como un cargo separado en los recibos.

Identificar productos que podrían quedar fuera de la medida, incluyendo algunas categorías específicas como petróleo, fertilizantes y ciertos bienes protegidos por acuerdos comerciales.

El impacto económico genera debate

Mientras la Casa Blanca sostiene que los aranceles protegerán a los trabajadores estadounidenses y fortalecerán la producción nacional, legisladores y analistas han advertido que podrían mantener la presión sobre la inflación.

Algunos críticos señalan que las empresas suelen trasladar los costos adicionales de importación a los precios finales, lo que podría afectar especialmente a los hogares con presupuestos más ajustados.

La nueva política también llega en medio de debates sobre las finanzas del gobierno federal y la recaudación generada por estos impuestos comerciales.

Por ahora, el efecto más visible para los consumidores podría comenzar a aparecer en las próximas semanas y meses, a medida que las empresas ajusten sus inventarios y reflejen los nuevos costos en las etiquetas de los productos.