Pasaron solo tres años desde el nacimiento de la edición impresa de Primera Hora para que lograra adentrarse en un entonces desconocido mundo digital. En el año 2000, el diario que ganaba popularidad en la calle nació en Internet bajo el dominio primerahora.com.

Fue uno de los primeros diarios impresos en la Isla en llegar a la era digital, cuando aún el monstruoso mundo cibernético no era tan conocido ni accesible.

La idea de crear primerahora.com surgió para conectar también con un público que comenzaba a descubrir una plataforma que, años más tarde, cambiaría el mundo. El propósito incluía, además, alcanzar otros mercados fuera de la Isla y mantener a la diáspora informada sobre los aconteceres diarios en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Aunque, en un principio, el contenido de la página web era algo limitado y solo se alimentaba de lo que publicaba el periódico impreso, a lo largo de los años fue fortaleciéndose con contenido y secciones hasta convertirse en una de las páginas de noticias más visitadas de nuestro 100 X 35.

La integración de fotogalerías, videos y videochats con artistas locales e internacionales a mediados de los 2000 provocó el “boom” que conectó con el público boricua y que nadie pudo detener.

Fue el comienzo de una “máquina digital”.

Luego, la noticia llegó a los celulares con el lanzamiento de la app de Primera Hora, donde los lectores gozan de todo el contenido, igual que en la página web, pero con un detalle que los hace estar más al día de lo que pasa en Puerto Rico y el mundo: las alertas móviles.

Con ellas se enteran de lo que pasa a última hora o de lo que se está hablando en la calle.

La conexión de primerahora.com con los lectores digitales, con contenido “hard news”, pero al mismo tiempo con notas de tono más irreverente y atrevido, de utilidad y entretenimiento, e incluyendo un lenguaje popular y de “hablar como tú”, logró que el diario llegara al tope de la lectoría digital en la Isla.

Para el año 2018, primerahora.com logró acaparar la cima entre los medios locales impresos con presencia en Internet. La hazaña se ha repetido desde entonces alternando los primeros dos lugares con su periódico hermano, El Nuevo Día, según datos revelados por SME Digital Forum.

PUBLICIDAD

Ahora, en esta nueva etapa, que llega cargada de innovadoras ideas para ir alineados con el comportamiento del consumidor, seguiremos poniendo al lector como protagonista y satisfaciendo sus necesidades e interrogantes.

Continuamos atentos a los cambios en la manera en que nuestra audiencia consume información, a sus nuevos hábitos y formas de relacionarse con el contenido. La evolución no tendrá pausa para responder a esas necesidades y ofrecer una experiencia que sea relevante, ágil y cercana.

La transformación digital nunca se detiene. Lo que comenzó hace 26 años como una apuesta por entrar en un mundo que apenas comenzaba a conocerse, se ha convertido en una evolución constante, marcada por los cambios en la tecnología y en la manera en que las personas buscan, consumen y comparten información.

Seguiremos combinando el contenido “hard news” con aquellas historias de tono más irreverente y atrevido que conectan con nuestra audiencia. Continuaremos ofreciendo contenido de utilidad y entretenimiento, siempre con un lenguaje popular, cercano y auténtico.

Seguiremos hablando como tú. Porque esa manera de comunicar ha sido parte de nuestra identidad y de la conexión que hemos construido con los lectores a través de los años. Queremos continuar siendo ese medio que informa, entretiene, sorprende y genera conversación ya sea en la oficina médica, en el beauty, en la barbería y hasta en la universidad.