A ti y a toda nuestra comunidad:

Hoy comenzamos un nuevo capítulo en Primera Hora: uno que honra nuestra trayectoria y traza con determinación el camino hacia lo que queremos ser para ti desde ahora. Esta transformación responde al ritmo acelerado en el que vivimos y, sobre todo, a la forma en que tú consumes información hoy, clara, útil, rápida y al grano. Por eso, desde hoy, Primera Hora se convierte en PH, un periódico con un diseño moderno, limpio y fácil de leer, pensado para acompañarte desde la primera página hasta la última con contenido verdaderamente relevante para tu semana.

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En estas páginas, encontrarás una mirada concentrada a lo esencial, las historias más importantes de la semana, explicadas con claridad para que entiendas qué ocurrió y por qué importa. Te ofrecemos también una selección pensada con las recomendaciones necesarias pa que cojas calle y distrutes al máximo tu fin de semana. Además, nos enfocaremos en un periodismo de soluciones con temas útiles relacionados a gastronomía, finanzas y tecnología, y contenidos creados para ayudarte a navegar con intención tu semana. Nuestra meta es que este periódico se convierta en un recurso que consultes, guardes, compartas y regreses a consultarlo cuando necesites contexto, ideas o, simplemente, una lectura directa y confiable.

A la par con este lanzamiento, también presentamos una versión renovada de nuestras ediciones de lunes a miércoles que integra un diseño visual limpio y estilizado que facilita la lectura y destaca los contenidos esenciales, presentados en historias cortas y directas. Además, nuestra página web, ha sido refrescada para continuar ofreciéndote la información necesaria los siete días de la semana, con una experiencia más rápida, visual y eficiente. Esta evolución digital es parte esencial de nuestro compromiso de mantenernos a la altura de la audiencia que ha crecido con nosotros y del que se une ahora a nuestra comunidad.

Hoy te escribo con mucho entusiasmo de saber que estamos dando un paso importante juntos y con la alegría de presentar lo que hemos construido en esta nueva etapa. PH nace escuchando tus necesidades, observando cómo cambia nuestra isla y abrazando la responsabilidad de acompañarte con un periodismo responsable, accesible y cercano. Lo que hoy ves es el resultado de mucho trabajo, pero sobre todo, de una convicción firme, la de seguir siendo útiles, relevantes y genuinos para ti.

Gracias por permitirnos evolucionar contigo y por confiar en nosotros. Y gracias por abrir esta nueva navegación, que marca el comienzo de una nueva etapa que nos emociona compartir.

Yalixa Rivera

Editora en Jefe, GFR Media