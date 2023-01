Si se ha dado la vuelta por las neveras de los supermercados buscando huevos y no encuentra el producto local, sepa que no es casualidad. Es que actualmente existe un disloque en la industria que mantiene los inventarios limitados por la escasez del huevo americano, lo que nos deja cortos debido a que los productores locales no alcanzan ni un 20% de la demanda total de este alimento en la Isla.

Según conocedores de la industria, esto pudiera deberse a múltiples factores que van desde un aumento en la demanda local, la crisis aviar que azotó a los Estados Unidos a finales del 2022, así como también a la llegada del invierno y los efectos del clima en las empresas productoras de huevos, tanto en Puerto Rico como en la nación americana.

PUBLICIDAD

El nuevo presidente electo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y directivo de Supermercados Agranel, Félix Aponte, establece que la situación del huevo del país ya era complicada y se agrava aún más debido a las dificultades que atraviesa este mercado en suelo norteamericano.

“Uno de los problemas grandes que tiene ahora mismo el huevo del país, es que no puede suplir el mercado completo, no da abasto. No llega al 20%... Ahora mismo el huevo del país te lo racionan, (los suplidores) te dan cuatro o cinco cajas cuando lo vas a comprar y cuando lo tienen, esa es la particularidad con la que nos encontramos nosotros. El que compraba 50 cajas ahora le dan cinco y eso es para tener una distribución del producto, y eso lo combinan con el poco (huevo) que está llegando americano”.

Primero: los comedores escolares

“También tenemos otra situación y es que ya comenzaron las clases y el contrato de los huevos en los comedores escolares es con el huevo del país. Ellos tienen que abastecer primero ese mercado y luego entonces es que van al detallista. Eso crea, posiblemente, la escasez, entre comillas, que hay. Aparte de la situación que tenemos con el huevo americano”, expresó Aponte, quien aseguró que, a pesar de esto, se consigue el producto en las neveras de los establecimientos.

“No es que encuentres una nevera vacía, porque no haya huevos, vas a ver poca cantidad, pero vas a conseguir. Ahora mismo si no hay uno hay el otro, sino hay del país, hay americano”, afirmó el directivo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Antonio Colón, presidente de la cadena Super Ahorros, que tiene 38 supermercados alrededor de toda la Isla, coincide en que los establecimientos tienen huevos para la venta, pero no lo suficiente para la demanda actual.

“Tengo los dos, pero no en las cantidades que mis clientes demandan. La entrega no es tan frecuente y hay áreas a donde el huevo del país no llega, porque si las grandes cadenas se tiran a comprar, a las cadenas medianas no les llega el producto. Lo que sucede es que Puerto Rico no produce ni el 20% del consumo de huevo del país. Además, en este tiempo de frío, prácticamente, todas las plantas que producen huevos están en las áreas más frías de Puerto Rico y siempre en esta época la producción de las gallinas baja, igual que pasa en los Estados Unidos.

Eso lo que ha hecho es escasez y que encarece el huevo del país”, señaló Colón. Precisamente, la dificultad para suplir la demanda sube los costos tanto del huevo del país como del americano, y este último viene sobrellevando la crisis de la gripe aviar que provocó la pérdida de entre 29 a 30 millones de pollos entre septiembre y octubre del 2022.

No fue hasta el pasado mes de octubre cuando se comenzó a producir nuevamente el huevo americano y, en medio de ese proceso, cae el invierno y el clima agrava su producción. Según se explica en varios lugares especializados en la crianza de gallinas ponedoras, la producción de huevos disminuye en la temporada de frío por la falta de luz del día, lo que las aves traducen en una señal de que deben descansar. Igualmente, las gallinas sufren un “estrés por frío”, cuando bajan las temperaturas, lo que disminuye la producción de huevos que, en algunos casos, llega hasta un 25%.

PUBLICIDAD

“Eso todavía lo mantiene escaso… y agrava la situación por el factor precio. El huevo del país está entre $160 y $170 aproximadamente (la caja de 30 docenas), el americano está entre $140 a $150, eso es lo que nos cuesta la caja y eso se divide entre 30 docenas y ahí te da el costo unitario. Está caro, tanto el del país, como el americano”, detalló Aponte.

”Con estas cifras, el precio de la docena del huevo local o americano se situaría entre $4.66 y $5.66. Pero, según constató Primera Hora en un recorrido por varios establecimientos, el costo varía entre $6 y $8.50 por 12 unidades. No obstante, el presidente de MIDA espera que entre finales de febrero y principios de marzo se estabilicen los costos si se regula la producción en la nación americana.

“Lógicamente, va a venir nuevamente una baja en costo, porque va a haber abastecimiento, va a haber distribución y esperemos en Dios que no haya ningún otro tipo de problema y que se pueda estabilizar el precio. Va a haber más mercancía aquí en la Isla y el huevo del país va a estar más cómodo en su distribución. Vamos a ver una baja en los costos, pero eso es en lo que se estabiliza el mercado de Estados Unidos”, auguró Aponte.

Mientras que Colón no se mostró tan esperanzado con la situación y afirmó que es un problema que ya está ocurriendo con otros productos locales.

“No se esperan que en corto tiempo esto se solucione. Nosotros estamos teniendo la misma situación con el pollo del país, que a muchas cadenas medianas no les llega. Ya estamos importando un 85% del consumo total (de alimentos), ya hasta guineos verdes estamos importando, imagínense”, puntualizó el empresario.

Desde la semana pasada, Primera Hora ha solicitado entrevista con el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, o algún otro recurso de la agencia, pero nadie ha estado disponible para ofrecer declaraciones sobre esta situación de escasez, que se suman a la de plátanos y guineos que se experimenta en la Isla.