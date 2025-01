El incumplimiento en el pago de tarjetas de crédito va en aumento entre los estadounidenses y ha alcanzado su nivel más alto en 14 años. La omisión de pagos a estas tarjetas en Estados Unidos aumentó a un récord de 46.000 millones de dólares entre enero y septiembre de 2024, según el periódico Financial Times, que cita datos analizados por BankRegData, un servicio para determinar el desempeño de los bancos.

En un momento en que hay altos niveles de deuda de tarjetas de crédito e inflación elevada, muchos consumidores se han visto incapaces de cubrir los pagos mensuales, ante lo cual algunos han caído en morosidad.

PUBLICIDAD

Un prestatario incurre en morosidad cuando no paga la tarjeta de crédito durante más de 180 días, aproximadamente seis meses. Al no pagarse durante un período tan largo, los bancos suelen considerarlo una señal de que el prestatario ya no pagará la deuda, explicó Matt Sotir, asesor financiero de Equitable Advisors, una firma de planeación financiera con sede en Nueva Hampshire.

El incumplimiento en el pago de tarjetas de crédito puede tener consecuencias graves, incluido un impacto negativo en los informes crediticios, lo cual conduce a un efecto negativo duradero sobre la capacidad de pedir dinero prestado, señaló Sotir.

“Son deudas que tienen mucho impacto, y creo que a veces las personas no se percatan de que, si no realizan (un pago), les puede ir muy mal en otras áreas”, agregó Sotir.

A continuación presentamos un vistazo a lo que debe saber sobre el incumplimiento en los pagos de tarjetas de crédito:

¿Qué significa la morosidad en una tarjeta de crédito?

Hay varios niveles de consecuencias cuando no se realizan los pagos de una tarjeta de crédito. Comienza con cargos por pagos atrasados, tasas de interés más altas y potencialmente una calificación crediticia más baja. Si un prestatario no realiza un pago durante 30 días, el banco considera la tarjeta de crédito “en mora”, lo que puede perjudicar aún más el puntaje crediticio del prestatario.

Cuando un prestatario no efectúa un pago durante aproximadamente seis meses, el banco considera que la tarjeta de crédito está en impago o incumplimiento, lo que significa que cerrará su cuenta y lo derivará a una agencia de cobranzas, indicó Chip Lupo, quien escribe en WalletHub, una empresa de finanzas personales.

PUBLICIDAD

“Ahí es donde usted realmente tendrá problemas para obtener crédito en el futuro durante cierto tiempo”, agregó Lupo.

Cuando una agencia de cobranzas asume su deuda, se comunicará con usted por teléfono, correo electrónico y correo postal para alentarlo a pagar. A la larga, si no paga, la agencia de cobranzas puede emprender acciones jurídicas contra el prestatario.

¿Qué debo hacer si incumplo el pago de una tarjeta de crédito?

El primer paso es ser proactivo, recomendó Sotir. Ya sea que se comunique con su banco o trabaje con un asesor financiero, cuanto más rápido comience a buscar soluciones viables, más consecuencias podrá evitar.

“Lo he visto a lo largo de los años: cuando alguien se mete en problemas, es fácil encerrarse en sí mismo y no querer lidiar con eso”, señaló Sotir.

Sotir y Bandebo recomiendan que se comunique con su compañía de tarjeta de crédito para negociar la deuda, ya que al banco le conviene ayudarlo a ponerse al día. Si su cuenta pasa a una agencia de cobranzas, averigüe si pueden ofrecerle un plan de pago, o busque ayuda de una organización de asesoramiento crediticio sin fines de lucro o de un asesor financiero.

¿Cómo evitar el impago de mi tarjeta de crédito?

Lo mejor es que pague la totalidad de lo que debe a su tarjeta de crédito cada mes, pero si eso no le es posible, efectuar cuando menos el pago mínimo mensual al mes puede ayudarle a evitar endeudarse aún más, refirió Rikard Bandebo, economista en jefe de VantageScore, una empresa de modelado crediticio.

PUBLICIDAD

“Haga todo lo posible para no llegar a la siguiente etapa. Si tiene 30 días de retraso, intente evitar llegar a los 60 días y por mucho trate de hacer todo lo posible para evitar caer en mora”, declaró Bandebo.

Si tiene problemas para realizar los pagos de su tarjeta de crédito, Bandebo recomienda que se ponga en contacto con su banco y pregunte si lo pueden incluir en un plan de pago.

Otras alternativas incluyen contactar a una organización de asesoramiento crediticio o transferir su deuda de tarjeta de crédito a una tarjeta con un interés del 0%, aunque eso suele conllevar un cargo.

¿Cómo afecta el impago de la tarjeta de crédito a mi puntuación crediticia?

La omisión en el pago de una tarjeta de crédito tendrá consecuencias graves para su puntuación crediticia, y eso limitará la cantidad que podrá pedir prestada en el futuro y cuánto le costará —la tasa a la que se lo prestarán—. Si no paga la factura de su tarjeta de crédito durante un mes, su puntuación crediticia probablemente caerá entre 60 y 100 puntos, explicó Bandebo. Si bien no hay una cantidad específica de unidades que su puntuación crediticia caerá en caso de incumplimiento, aparecerá en su informe crediticio durante siete años, añadió.

A menudo Bandebo utiliza la analogía de que las puntuaciones crediticias son similares a la reputación: lleva mucho tiempo construirlas, pero un error puede hacerlo retroceder durante mucho tiempo.

“No hay soluciones milagrosas que, una vez que se ha atrasado en un pago o ha caído en mora, le permitan volver a donde estaba. No puede simplemente accionar un interruptor”, observó Bandebo.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa si no puedo pagar?

Si se da cuenta de que no puede realizar pagos con regularidad a sus tarjetas de crédito, Sotir recomienda que comience por analizar su presupuesto para encontrar qué gastos puede recortar, o sopesar si necesita una fuente adicional de ingresos.

“Para la mayoría de las personas, se trata realmente de comprender cuánto dinero ingresa y a dónde va”, agregó Sotir.

Si sus gastos superan sus ingresos, él recomienda buscar un segundo trabajo temporal, revisar si tiene activos que pueda vender, o preguntar a su familia si pueden ayudarlo mientras se pone al corriente. Además, algunos bancos ofrecen programas de ayuda para personas que no pueden afrontar saldos grandes de tarjetas de crédito con intereses altos.

El declararse en bancarrota debe considerarse la última opción si ya agotó todas las demás alternativas, añadió Lupo.

Si su presupuesto no le permite reanudar los pagos, es importante comenzar a buscar opciones lo antes posible, recomendó Bandebo.