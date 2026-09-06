Guardar dinero en una cuenta de ahorro tradicional puede parecer la opción más segura, pero muchas veces ese dinero pierde poder adquisitivo debido a la inflación. Con los precios subiendo alrededor de un 3.4% anual en Estados Unidos, dejar los ahorros sin generar intereses significa que cada año compran menos.

La buena noticia es que existen alternativas de bajo riesgo que pueden ofrecer rendimientos de hasta un 4.5% anual, permitiendo que tus ahorros crezcan mientras permanecen relativamente accesibles.

¿Qué opciones existen?

1. Cuentas de ahorro de alto rendimiento

Son una de las alternativas más recomendadas para quienes desean mantener liquidez. A diferencia de las cuentas tradicionales, algunas instituciones financieras ofrecen tasas cercanas al 4% o 4.5% APY, con el dinero disponible para retirarlo cuando sea necesario.

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2. Certificados de depósito (CD)

Si no necesitas usar ese dinero durante varios meses o años, un certificado de depósito puede ofrecer una tasa fija garantizada. La desventaja es que retirar el dinero antes del vencimiento suele implicar una penalidad.

3. Fondos monetarios

Estos fondos invierten en instrumentos de deuda de muy corto plazo y son considerados una opción conservadora. Aunque su rendimiento puede variar, suelen beneficiarse de los períodos de tasas de interés elevadas y representan una alternativa para quienes buscan preservar el capital.

¿Cuál conviene más?

Depende del objetivo de tus ahorros:

Si tu meta es tener acceso inmediato al dinero, te conviene una cuenta de alto rendimiento.

Si lo que quieres es ahorrar para una fecha específica, es mejor un certificado de depósito.

Mientras que si lo que quieres es obtener rendimiento con bajo riesgo, la mejor opción es un fondo monetario.

Los especialistas recuerdan que el fondo de emergencia debe mantenerse en productos seguros y líquidos, mientras que el dinero destinado a metas de largo plazo puede invertirse en alternativas con mayor potencial de crecimiento.

Un ejemplo práctico

Si depositas $10,000 en una cuenta que paga 4.5% anual, al cabo de un año podrías ganar aproximadamente $450 en intereses, antes de impuestos. En una cuenta que apenas paga 0.1%, ese mismo dinero generaría solo unos $10.

La diferencia demuestra cómo elegir el lugar correcto para guardar tus ahorros puede ayudar a proteger su valor frente al aumento del costo de vida.