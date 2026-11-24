Parece que sólo Bruce Wayne podría comprar el Batimóvil. La puja para adquirir el emblemático vehículo se estancó el lunes en 3.25 millones de dólares, por lo que el vendedor se quedó con el auto.

El Batimóvil —una de tres versiones personalizadas que se utilizaron en “Batman Returns”, el éxito de taquilla de Tim Burton en 1992— salió a subasta en Gardena, cerca de Los Ángeles, pero el vehículo no atrajo el precio mínimo aceptable del vendedor.

El vehículo tenía una estimación previa de entre 5 y 7 millones de dólares, y la casa de subastas Julien’s tenía la esperanza de que superara el récord para un Batimóvil establecido en 2013, cuando el auto que conducía Adam West en la serie de televisión de la década de 1960 se subastó en 4.6 millones de dólares, incluidas las comisiones.

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Julien’s no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios. El vendedor desea permanecer en el anonimato, había dicho previamente la casa de subastas.

Conocido como el “mejor auto de súper héroes” —con unos 6 metros (20 pies) de largo y dos aletas traseras estilizadas— el vehículo negro brillante apareció en la mayoría de las secuencias de conducción de la película, señaló Julien’s en su sitio web.

Estuvo almacenado durante años antes de ser puesto en exhibición en el Marconi Automotive Museum en Tustin, California. Aún conserva su pintura original, el motor Chevrolet V-8 y el sistema de escape con llamas controlado por radio que Batman —interpretado por Michael Keaton— utilizó para calcinar a uno de los secuaces del Pingüino.

Al hacer referencia sobre la influencia de la “estética más oscura” de Burton en las películas modernas de superhéroes, Julien’s calificó el auto como “uno de los vehículos más reconocidos e importantes en la historia de Hollywood”.

Robert Thompson, profesor titular de televisión y cultura popular en la Universidad de Syracuse, señaló que las franquicias de superhéroes se han “extendido en tantas iteraciones que creo que podría diluir la exclusividad” de los objetos de colección. Aun así, el hecho de que un Batimóvil pueda alcanzar los 3.25 millones de dólares demuestra que todavía tienen “un gran valor”, explicó.

“Dado el complejo cálculo de dónde está Batman, el Batman de Tim Burton, este vehículo en particular de los tres que están disponibles en todo el mundo, todo eso, llegaron a un precio que era más de lo que, claramente, los postores querían pagar por él”, señaló Thompson.

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Julien’s indicó que el vehículo “no puede circular legalmente en la ciudad” y que el motor y la transmisión se han puesto a prueba un “número limitado de veces” desde que concluyó el rodaje.

Cualquier comprador se habría tenido que pegar a una serie de restricciones, de acuerdo con un convenio con Warner Bros. Consumer Products Inc., que gestiona los derechos de propiedad intelectual de DC Comics.

Por ejemplo, necesitaría de un permiso para exhibir el auto en eventos especiales, además de que el vehículo “debe permanecer estacionario al momento de exhibirse al público”, informó la casa de subastas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.