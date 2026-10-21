Las personas afectadas por una filtración de datos vinculada a Educational Computer Systems Inc. (ECSI), una compañía que administra servicios relacionados con préstamos estudiantiles, podrían recibir una compensación económica como parte de un acuerdo judicial de $6.5 millones.

El plazo para presentar una reclamación vence el 21 de diciembre de 2026. La cantidad que podría recibir cada participante dependerá de la modalidad seleccionada, la documentación presentada y la aprobación de la solicitud.

El caso surge de un ataque informático contra el sitio web de ECSI que, según la información del acuerdo, ocurrió entre el 29 de octubre de 2023 y el 12 de febrero de 2024. Durante ese periodo, datos personales de consumidores, incluidos números de Seguro Social, pudieron quedar expuestos.

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La demanda se atiende en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Pensilvania.

¿Quiénes pueden solicitar el dinero?

La compensación está dirigida a las personas que formen parte del grupo afectado por el incidente de seguridad. ECSI ofrece servicios de administración, facturación y cobro de préstamos estudiantiles a instituciones de educación superior.

Sin embargo, haber tenido un préstamo estudiantil no significa automáticamente que una persona sea elegible. Para participar, debe cumplir con los criterios establecidos para el acuerdo.

Dos opciones de compensación

Quienes cualifiquen podrán escoger entre dos alternativas, según las condiciones del acuerdo:

Reembolso por pérdidas documentadas: permite reclamar hasta $5,000 por gastos elegibles que no hayan sido reembolsados previamente y que puedan vincularse razonablemente con la filtración.

permite reclamar hasta $5,000 por gastos elegibles que no hayan sido reembolsados previamente y que puedan vincularse razonablemente con la filtración. Pago alternativo en efectivo: quienes no tengan documentos para demostrar pérdidas pueden optar por un pago estimado de aproximadamente $100. La cantidad final podría variar según el número de reclamaciones aprobadas.

Entre los gastos que podrían evaluarse en la primera modalidad figuran determinadas comisiones bancarias, costos de comunicación, gastos de viaje y cargos relacionados con el crédito.

El límite de $5,000 no representa un pago garantizado. Las reclamaciones deben ser evaluadas y estar respaldadas por evidencia. Además, las dos modalidades son excluyentes: el pago alternativo en efectivo sustituye la compensación por pérdidas documentadas y no se suma a ella.

¿Qué documentos pueden solicitarte?

Quienes reclamen por pérdidas económicas deberán presentar pruebas que respalden los gastos incluidos en el formulario. Entre los documentos que podrían servir figuran:

Estados de cuenta bancarios o de tarjetas de crédito.

Facturas y recibos.

Correos electrónicos relacionados con los gastos.

Registros de llamadas telefónicas.

Otros documentos que permitan verificar las cantidades reclamadas.

¿Cómo presentar la reclamación?

El formulario está disponible en el portal oficial del acuerdo: datasettlementecsi.com.

La solicitud puede presentarse por internet o enviarse por correo en papel. Para las reclamaciones postales, el matasellos debe tener fecha del 21 de diciembre de 2026 o anterior.

Antes de completar el formulario, es importante revisar los requisitos de elegibilidad y las condiciones de cada modalidad de pago.

¿Cuándo podrían llegar los pagos?

La audiencia para considerar la aprobación final del acuerdo está pautada para el 11 de enero de 2027.

La distribución del dinero dependerá de que el tribunal apruebe el acuerdo y de que se completen los procedimientos correspondientes, incluidas las posibles apelaciones. Por ello, la presentación de una reclamación no significa que el pago sea inmediato ni que la cantidad solicitada vaya a ser aprobada en su totalidad.