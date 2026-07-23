Levant by Chef Michael White, ubicado en La Concha Resort, en Condado, fue incluido en el prestigioso listado Top 100 Hotel Restaurants de OpenTable, por segundo año consecutivo.

Se trata de uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria gastronómica a nivel mundial.

El restaurante, inaugurado en el 2025, es el primer proyecto en Puerto Rico del chef estadounidense Michael White, ganador de múltiples estrellas Michelín y del premio James Beard.

Su propuesta combina los sabores del Mediterráneo oriental con ingredientes frescos del Caribe, en un menú que resalta pescados y mariscos locales bajo la dirección del chef ejecutivo puertorriqueño Sebastián Rosado Rivera.

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El listado Top 100 Hotel Restaurants de Open Table es elaborado con más de 10 millones de impresiones y reseñas de comensales. Los datos recopilados entre mayo de 2025 y mayo pasado son verificados tomando en consideración las calificaciones de los comensales y el porcentaje de reseñas de cinco estrellas.

La inclusión de Levant representa un importante espaldarazo para la escena gastronómica de Puerto Rico en la alta cocina internacional.