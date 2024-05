El restaurante Social, localizado en el hotel Condado Ocean Club en la avenida Ashford, se une a la celebración el Mes De Orgullo LGBTQIA+ con el divertido evento Drag Me to Dinner, un espectacular show de drag-n-dinner este próximo sábado 1 de junio mientras degustas del espectacular menú de Chef Ramón Cruz.

La animación de Alexandra Dubont llevará por un viaje emocionante mientras el talento de la “Diosa Latina” Catalina Tyrell te deslumbra con su picardía y espectáculo musical, acompañado de un despliegue de vestidos y fabulosidad. Todo esto se complementa con los ritmos del reconocido DJ Jaime Soto, asegurando una noche llena de alegría y entretenimiento.

PUBLICIDAD

Como muestra de apoyo y compromiso con la comunidad, por segundo año consecutivo, parte de los ingresos será donada a True Self Foundation, una organización sin fines de lucro que trabaja en favor de las comunidades LGBTQIA+ y promueve la movilidad social y el bienestar integral de las comunidades de diversidad en orientación sexual e identidad de género.

Condado Ocean Club Hotel es una hospedería exclusivamente para adultos, en donde se respira un ambiente de lujo sin pretensiones. El restaurante Social es un componente esencial de su vivencia durante su estadía. Con impresionantes vistas al mar, brinda un menú gourmet elaborado por el Chef Ramón Cruz incluyendo la nueva sección Sabores D’Aquí de platos puertorriqueños a un elaborado nivel.

Drag Me to Dinner se llevará a cabo el sábado 1 de junio de 2024, ofreciendo dos horarios para elegir. A las 6:30 p.m. incluye cena de tres cursos y un espectáculo drag-show con un costo de $54 por persona. La sesión de las 8:45 p.m. ofrece cena de tres cursos y tres presentaciones artísticas. Los precios no incluyen bebidas, impuestos ni propina.

Para disfrutar de esta noche inolvidable, puedes hacer la reservación a través de OpenTable.com. Para las 6:30 p.m. OpenTable - Choose a time for your experience y para las 8:30 p.m. OpenTable - Choose a time for your experience.

Además, durante la Parada Pride de San Juan el domingo 23 de junio, los tres hoteles del grupo The Condado Collection participarán ofreciendo agua y refrigerios a los participantes. Esa misma mañana el restaurante Social ofrecerá el Pride Brunch a partir de las 11:00. Y en la tarde, Condado Ocean Club tendrá el evento Noche de San Juan Pride Edition en el área de la piscina, con DJs y música en vivo.

Los que deseen hospedarse pueden reservar utilizando el código PRIDE. Para más información y reservaciones para todos los eventos puede visitar CondadoOceanClub.com.