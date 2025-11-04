WASHINGTON. Chrysler está retirando más de 320,000 vehículos híbridos enchufables Jeep debido a una batería defectuosa que puede fallar y provocar un incendio, dijeron los reguladores de seguridad vial de Estados Unidos.

Chrysler, que es propiedad de Stellantis con sede en los Países Bajos, tiene conocimiento de 19 reportes y 1 lesión potencialmente relacionada con el problema. Se aconseja a los propietarios de los vehículos, que incluyen 228,221 Jeep Wrangler modelos 2020-2025 y 91,844 Jeep Grand Cherokee modelos 2022-2026, que estacionen los vehículos al aire libre y alejados de estructuras hasta que se determine una solución para el problema. También se les indica que no carguen sus vehículos, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.

Se espera que las cartas de notificación provisional se envíen por correo a los propietarios de los vehículos antes del 2 de diciembre de 2025, y se enviarán cartas adicionales una vez que la solución final esté disponible.

El número para la llamada a revisión es 68C y los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Chrysler al 800-853-1403. Los Números de Identificación del Vehículo para esta revisión se podrán buscar en NHTSA.gov a partir del 6 de noviembre de 2025. Los vehículos que fueron anteriormente llamados a revisión por el mismo problema bajo llamadas a revisión previas necesitarán que se realice la nueva solución, dijo la NHTSA. Las baterías fueron fabricadas por Samsung SDI America, con sede en Auburn Hills, Michigan.