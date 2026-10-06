Cerca de 750,000 productos oftálmicos están siendo retirados del mercado en Estados Unidos debido a que el fabricante no puede garantizar su esterilidad, una situación que llevó a la compañía a iniciar un retiro voluntario como medida de precaución.

El retiro fue emitido el 20 de agosto de 2026 por Sterling Pharmaceutical Services LLC, fabricante con sede en Illinois, y posteriormente la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo clasificó como Clase II el 21 de septiembre.

La compañía señaló que la decisión se tomó después de observaciones realizadas por la FDA durante una inspección. Sterling indicó que no había identificado fallas de esterilidad confirmadas ni evidencia de contaminación en los productos afectados.

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La preocupación, por tanto, está relacionada con que la empresa no puede garantizar que los productos mantengan las condiciones de esterilidad requeridas.

Nueve productos están incluidos

El retiro abarca nueve productos oftálmicos en diferentes presentaciones. La cifra de aproximadamente 750,000 unidades no representa necesariamente 750,000 frascos individuales, ya que también incluye paquetes de dos botellas y un ungüento oftálmico.

Los productos retirados son:

Walgreens Lubricant Eye Drops , 15 mL, presentación individual.

, 15 mL, presentación individual. Walgreens Lubricant Eye Drops , 15 mL, paquete de dos botellas.

, 15 mL, paquete de dos botellas. AvKare Carboxymethylcellulose Sodium Ophthalmic Solution USP 0.5% , 15 mL, paquete de dos.

, 15 mL, paquete de dos. AvKare Carboxymethylcellulose Sodium Ophthalmic Solution USP 0.5% , 15 mL, presentación individual.

, 15 mL, presentación individual. Reliable-1 Sodium Chloride Hypertonicity Ophthalmic Solution USP 5% , 15 mL.

, 15 mL. Reliable-1 Lubricating Tears Eye Drops , 15 mL.

, 15 mL. Cameron Pharmaceuticals Lubricant Eye Drops , 15 mL.

, 15 mL. TRP The Relief Products Gentle Eyes Lubricant Eye Drops , 15 mL.

, 15 mL. Major LubriFresh P.M. Nighttime Ointment, 3.5 gramos.

Los productos fueron distribuidos a nivel nacional y se comercializaron bajo diferentes marcas, entre ellas Walgreens.

¿Qué deben hacer quienes los tienen?

Como medida de precaución, se recomienda a los consumidores que tengan alguno de los productos incluidos en el retiro dejar de utilizarlos.

Las personas que presenten síntomas o tengan alguna preocupación relacionada con el uso de estos productos deben consultar con un profesional de la salud.

La clasificación Clase II de la FDA se utiliza para retiros en los que el uso o exposición a un producto puede provocar consecuencias médicas adversas temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de consecuencias graves se considera remota.