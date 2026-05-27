Retiran del mercado sazón vendido en Walmart
Blackstone Products retiró varios lotes por una posible contaminación con salmonela.
Blackstone Products, con sede en Utah, anunció el retiro voluntario de varios lotes de su sazón Parmesan Ranch de 7.3 onzas, luego de que se detectara un posible riesgo de contaminación con la bacteria salmonela.
Según comunicó la empresa, la decisión está relacionada con un retiro previo de leche en polvo de California Dairies, Inc., ingrediente que fue utilizado por un fabricante tercero en la elaboración del producto.
Los lotes afectados fueron vendidos exclusivamente en tiendas Walmart a nivel nacional y a través del sitio web de Blackstone Products.
Los productos incluidos en el retiro son:
- Blackstone Parmesan Ranch 7.3 oz #4106 — Lote 2025-43282 (fecha de caducidad: 07/02/2027)
- Blackstone Parmesan Ranch 7.3 oz #4106 — Lote 2025-46172 (fecha de caducidad: 08/05/2027)
- Blackstone Parmesan Ranch 7.3 oz #4106 — Lote 2026-54751 (fecha de caducidad: 08/12/2027)
La empresa indicó que, hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo del sazón.
La salmonela es una bacteria que puede causar infecciones graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Los síntomas pueden incluir fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal.
Los consumidores pueden solicitar un reemplazo o más información contactando a Blackstone Products al 1-888-879-4610, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.