La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) por sus siglas en inglés, anuncio el recogido voluntario de ciertos lotes de cápsulas de moringa, producidos por Mogo Moringa LLC, por posible contaminación con salmonela.

Los lotes que son parte de este recogido son el lote 15525AA, con fecha de vencimiento de junio del 2027 y el lote 00926AA, con fecha de vencimiento de enero del 2028. Las cápsulas en cuestión están empacadas en un frasco de plástico blanco y se venden en línea. En Puerto Rico pueden adquirirse directamente en la página web de Mogo Moringa LLC.

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La FDA detalles que el recogido es uno voluntario tras conversaciones con la agencia sobre la posible contaminación y destacó el compromiso de la empresa con la cooperación, la transparencia y sus altos estándares de calidad, ya que la empresa accedió al recogido aún cuando pruebas independientes, no se detectó la presencia de salmonela en el producto. “La empresa procede con esta retirada voluntaria como medida de precaución y en coordinación con la FDA mientras la agencia continúa su evaluación”.

Se recomienda a los consumidores que tengan productos de los lotes afectados que no los utilicen, y que visiten la página de Mogo Moringa LLC para mayor información sobre el recogido, orientación y asistencia. Ningún otro lote ni producto de Mogo Moringa LLC está incluido en este retiro.