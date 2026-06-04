La empresa Ballester Hermanos anunció el retiro voluntario de una cantidad limitada de bolsas de 5.99 onzas (170 gramos) de la mezcla para panqueques y waffles Pearl Milling Company Original Complete, debido a que la etiqueta no declara correctamente la presencia de leche y soya.

Según informó la empresa, el producto podría representar un riesgo para personas con alergias o sensibilidad severa a la leche o la soya, ya que podrían sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen el alimento.

El retiro se produjo luego de que se identificara que la etiqueta del producto indica “puede contener leche y soya”, cuando debió indicar “contiene leche y soya”.

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La medida busca alertar a los consumidores sobre esa información incorrecta incluida en el empaque.

El producto fue distribuido en diversas tiendas de Puerto Rico desde enero de 2026.

A continuación la lista de los lotes del producto retirado:

Retiran mezclas de pancakes y waffles ( Fotocaptura suministrada )

Hasta el momento, no se han reportado incidentes relacionados con el producto retirado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda que las personas con alergia conocida a la leche o la soya que consuman accidentalmente un alimento que contenga estos ingredientes suspendan su consumo de inmediato, evalúen si necesitan utilizar medicamentos de emergencia recetados, y busquen atención médica si presentan síntomas de una reacción alérgica. Los síntomas presentados pueden incluir urticaria o ronchas, picazón, hinchazón de los labios, lengua o garganta, dificultad para respirar, sibilancias, mareos, vómitos, diarrea o, en los casos más graves, anafilaxia, una reacción potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata.