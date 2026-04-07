Un retiro masivo de utensilios de cocina ha encendido las alertas entre consumidores, luego de detectarse fallas que podrían provocar accidentes durante su uso.

La empresa E Mishan & Sons anunció la retirada de cerca de 740,000 sartenes del modelo Granitestone Diamond Pro Blue Stainless Sauté Pans, tras recibir decenas de reportes relacionados con defectos en el mango.

De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), el problema ocurre cuando una pieza metálica del mango se desprende al exponerse a altas temperaturas, lo que representa un riesgo directo para los usuarios.

Sartén. ( Consumer Product Safety Commission )

Las autoridades indicaron que al menos 98 incidentes han sido reportados hasta el momento. Entre ellos, se confirmó al menos un caso de lesiones que incluyó quemaduras y golpes, derivados del desprendimiento del mango mientras el sartén estaba en uso.

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Los productos afectados forman parte de un set de dos sartenes —de 10 y 11.5 pulgadas— identificados con un código específico de venta.

Estos artículos fueron comercializados en cadenas como Costco, así como en plataformas digitales, lo que amplía el alcance del retiro a nivel nacional e incrementa el número potencial de consumidores afectados.

Tanto la empresa fabricante como las autoridades emitieron una recomendación clara: suspender de inmediato el uso de estos sartenes.

Asimismo, se instruye a los consumidores a contactar al fabricante para gestionar un reembolso completo, como medida preventiva ante posibles nuevos incidentes.

El retiro forma parte de los protocolos de seguridad implementados en Estados Unidos para reducir riesgos asociados a productos defectuosos, especialmente aquellos utilizados en entornos domésticos.

Las autoridades subrayan la importancia de atender este tipo de alertas, ya que fallas aparentemente menores pueden derivar en accidentes graves dentro del hogar.